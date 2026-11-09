臺日電梯｜依賴誠信機制被問失職與責任　潘國英：如有調查會配合

升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的720部樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。機電工程署署長潘國英今午（9日）見記者交代相關事件時被問到，以往依賴的誠信機制似乎已不能發揮作用，署方在今次事件上是否有失職及是否須負上部門首長責任。

潘國英回應指，批升降機准用證有三重制度，其中按升降機設計、製造廠要求去安裝門及門框組件，主體責任在註冊升降機承辦商；如承辦商沒做好，也期望註冊工程師可發現問題。至於問責，潘國英說公職人員行為及表現有制度處理，如有有關調查會配合。



升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的338幢樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。（資料圖片/翁鈺輝攝）

臺日電梯被揭發多部升降機違規無裝耐火門框組件，事隔三周，機電工程署署長潘國英今午見記者交代事件，期間提及事件反映制度有需加強的地方，署方已展開全面檢討，會加強註冊、規管及審批制度，亦會加強巡查及抽查，並會強制要求承辦商須在工程期間以影片及照片作數碼化紀錄。

討論落實數碼工作日誌 承辦商須提交工程期間相片及影片作紀錄

潘國英其後被問到，以往依賴的誠信機制似乎已不能發揮作用，署方提出的措施是否能杜絕承辦商詐騙。他回應說，未來一兩周會與業界開會，討論落實「數碼工作日誌」，承辦商須提交一些工程期間的相片及影片作紀錄，由於系統屬區塊鏈，所有紀錄不能被篡改，使用者也須認證，並會有全球定位系統，可查看相片及影片的拍攝地點，能提供準確紀錄，協助行內的註冊工程師或機電署巡查。

機電署長潘國英11月9日出席升降機及自動梯安全諮詢委員會後會見傳媒，指除兩個租置屋邨外，還有338幢私人樓宇、共720部升降機無裝相關門框組件，佔臺日負責工程的九成。（鄧倩瑩攝）

機電署長潘國英11月9日出席升降機及自動梯安全諮詢委員會後會見傳媒，指除兩個租置屋邨外，還有338幢私人樓宇、共720部升降機無裝相關門框組件，佔臺日負責工程的九成。（鄧倩瑩攝）

批升降機准用證有三重制度 承辦商沒做好也期望註冊工程師可發現

潘國英被問到，署方在今次事件上是否有失職、以及是否須負上部門首長責任。他重申，批升降機准用證有三重制度，其中按升降機設計、製造廠要求去安裝門及門框組件，主體責任在註冊升降機承辦商；如承辦商沒做好，也期望註冊工程師可發現問題。

機電署檢查主涉升降機運作安全 潘國英：防火門框位置隱蔽

至於機電署最後發出准用證前的檢查，他說因署方重視升降機安全，檢查項目主要涉及升降機運作時的安全、平層情況、安全裝置運作等，加上門框位置隱蔽，但由於今次事件發現漏裝門框組件長遠影響消防安全，已要求人員於平日巡查及批發准用證及復用證時要檢查門框組件。

對於事隔三周才就事件作交代，潘國英解釋，因要確保臺日有好的執修方案，除署方要檢視及確定重裝門框組件後的升降機符合耐火性能要求，方案也要能盡快做到、以減低對市民影響。他指，臺日提出裝兩個門扣的方案，在上周才通過兩個耐火性能測試。

就問責與否，潘國英說公職人員行為及表現有制度處理，如有有關調查會配合，現階段會全力跟進相關升降機的執修工作、以及追究臺日與相關人員的責任，並會檢視現有制度，避免同類事件再發生。