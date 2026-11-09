花園餐廳旺角曾一區五店　銀行中心店烏燈黑火　全港或僅餘北角店

港式扒房「花園餐廳」開業超過60年，其旺角銀行中心分店上周四（5日）的黃金時段被發現未有營業，有網民於社交平台撰文指該店已結業。記者今日（9日）下午6時多到場觀察，發現餐廳烏燈黑火，惟未有貼出結業告示。



據《經濟日報》報道，花園餐廳除銀行中心分店結業，其太子西洋菜南街分店也將於明日（10日）結業，該餐廳半年內有至少6間分店結業，僅餘最後1間設於北角的分店。



銀行中心地面的餐廳招牌仍着燈。（洪戩昊攝）

創立於1963年的花園餐廳屬港式扒房的經典品牌，全盛時期於全港擁有12間分店。單在旺角核心商圈，豉油街、通菜街及山東街一帶便曾出現「一區五店」的盛況。

餐廳的旺角銀行中心分店位於商場2樓，近日有網民於社交平台撰文稱，店舖上周四的黃金時段已未有營業。記者今日下午6時多到場視察，雖然銀行中心地面的餐廳招牌仍着燈，但餐廳內依舊烏燈黑火。餐廳正門仍張貼營業時間，沒有貼出結業告示；餐廳內的傢俬亦維持原樣。

據《經濟日報》報道，花園餐廳除銀行中心分店結業，太子西洋菜南街分店也將於明日（10日）結業。連同銀行中心分店，餐廳半年內將有至少6間分店結業，僅餘北角英皇道的最後1間分店。