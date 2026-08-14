花園餐廳觀塘分店被指欠租　業主曾減租仍未支付欠款　被追207萬

老牌港式扒房花園餐廳位於觀塘康寧道的分店，被指自去年11月起拖欠租金和服務費等。該舖的業主昨（13日）入稟高等法院(HCA1420/2026)，並透露業主曾同意由月租19萬減至9.8萬元，惟餐廳仍未能支付欠款，業主現以原租價，向花園餐廳追討欠款和利息，合共207.5萬元。並要求花園餐廳，把舖位交吉。



原告慶立有限公司，被告為花園餐廳有限公司。

花園餐廳觀塘分店被指欠租，其業主入稟高等法院追討。(葉志明攝)

月租19萬簽約3年

入稟狀指，原告和被告於2025年6月簽下3年租約，租約自同年8月起開始生效。原告把觀塘康寧道的舖位，以月租19萬元租予被告。除租金外，被告另需支付服務費和差餉等雜費。

自去年11月起未交租及雜費

惟被告自2025年11月起，未有支付租金和其他雜費。原告於2026年3月發律師信追討，被告其後支付20萬元，以償還部份欠款。

原告同意減租但被告未能支付欠款

此外，原告和被告於2026年6月簽下補充協議，原告同意自2025年12月起的月租，減至9.8萬元。惟被告需於2026年6月18日或之前，支付39.2萬元，和於9月18日或之前，支付約55.9萬元，以作清還之前拖欠的租金和其他雜費。被告卻違反該補充協議，未有於6月18日或之前支付39.2萬元。

追討時以原租價計算

原告遂入稟追討欠款，並指因被告違反補充協議等，追討時應以月租19萬元計算。原告指，被告拖欠的租金和其他雜費合共約188.8萬元，以及相關利息約18.7萬元。原告要求被告清還欠款約207.5萬元，並要求被告把舖位交吉。