結業｜花園餐廳山東街店無聲告別 旺角只剩一店 食客不感意外
撰文：董素琛
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再有餐廳結業。老牌港式扒房「花園餐廳」屹立香港63年，在高峰時期餐廳單是在旺角便有5間分店，不過隨着其山東街分店於上月30日結業，現時餐廳在旺角便僅存「銀行中心」分店。
有網民慨嘆可惜，形容是「接近一個時代的終結」，但亦有人指餐廳食物質素近年愈來愈差，包括2024年8月跟餐餐包改為梳打餅一包，對該分店結業不感意外，「舊師父退休，新嗰啲已唔同味，真的無以前咁好食」。
高峰期旺角有5間花園餐廳 現僅存「銀行中心」店
花園餐廳於1963年創立，是香港「鼓油西餐」的代表，其招牌食品包括「T骨牛扒」、「西冷牛扒」、「牛柳」及「雜扒餐」，熱氣騰騰的鐵板淋上黑椒汁，是許多港人的集體回憶。
花園餐廳在高峰期於港九新界設有十多間分店，單在旺角便曾設有豉油街、通菜街、山東街等5間分店。不過，隨著山東街店的結束營業，現時在旺角僅存「銀行中心」店。
網民食客形容前年跟餐餐包改為梳打餅已「步入死亡既一刻」
不少食客在帖文下留言表達不捨，形容是「接近一個時代的終結」，亦有人憶起兒時回憶「細個成日去食下午茶，牛扒意粉配黑椒汁，嗰陣時覺得幾正」。
不過，亦有人感嘆餐廳的食物質素近年愈來愈差，「舊師父退休，新嗰啲已唔同味，真的無以前咁好食」，「細個時候係好食，愈來愈難食，衰過大家樂食扒多多聲」。亦有人批評餐廳將餐包變成威化餅的做法，「改梳打餅已經係佢步入死亡既一刻」。
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