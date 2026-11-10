內地生報深造文憑簽證卡關未批　HKU Space突撤取錄退學費引爭議

近日在內地社交平台小紅書湧現多篇帖文，大批報讀了香港大學專業進修學院（HKU Space）深造文憑的學生指，學生簽證久未獲批，由於簽證仍在審查，校方未能繼續支持簽證擔保，部份課程被停辦。綜合相關帖文，至少三個學院向非本地生發訊息，指有個別課程不獲開辦；由於學生的簽證仍在審批，考慮到課堂學習的影響，繼續支持其學生簽證申請的做法「已不可行」。



HKU Space確認事件，但未有交代涉及的課程、學生人數等，但指將全數退還有關學生已繳付的費用。入境處則表示，一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請，確保只有符合相關入境政策的人士才獲准來港。



近日在內地社交平台小紅書湧現多篇帖文，大批報讀了香港大學專業進修學院（HKU Space）深造文憑的學生指，報讀的課程已停辦。（小紅書截圖）

涉企業風險管理、古代書畫鑑藏等深造文憑

多名學生在內地社交平台小紅書表示，學生簽證久久未批，由於學生簽證仍在審查，校方未能繼續支持簽證擔保，部份課程甚至被停辦。綜合相關帖文指，停辦的深造文憑課程涉及「融合教育領導全日制深造文憑」，校方在信中解釋指，「由於情況有變，你已獲取錄的該屆課程將不會開辦」。校方網站顯示，課程為期一年，學費為14萬元。

「企業風險管理深造文憑」亦因同樣原因不獲開辦，該科學費為15萬元。屬同一學院的「中國古代書畫鑑藏與投資管理深造文憑」、及「中醫學深造文憑」課程則向學生表示，由於學生的簽證仍在審批，考慮到課堂學習的影響，繼續支持其學生簽證申請的做法「已不可行」。據學校網站顯示，中國古代書畫鑑藏與投資管理深造文憑的開課時間轉為「待定」，課程費用為15.8萬元。

校方：課程開始後部份學生簽證仍未批 將全數退還費用

HKU Space回覆查詢表示，一向以學生的學習需要為首要考慮。鑑於部份學生在課程開始後仍未獲批簽證，為讓他們及早安排其他學習計劃，學院將全數退還有關學生已繳付的費用。

入境處則表示，一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請。在審批每宗申請時，入境處會考慮申請人是否符合相關入境計劃的特定資格準則及一般的入境規定，並因應每宗申請的個別情況作出考慮，以確保只有符合相關入境政策的人士才獲准來港。若發現任何申請有弄虛作假的情況，入境處會立即作出跟進調查及採取執法行動。

綜合小紅書相關帖文，至少三個學院向非本地生發電郵，指深造文憑課程不獲開辦。（資料圖片/梁家俊攝）

過往小紅書有攻略教讀深造文憑 取得港永居身份證

過往小紅書有少不教學帖文介紹學生來港讀深造文憑，以取得香港永久居民身份證。根據入境處「非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）」規定，除了傳統學士、碩士或博士學位外，學生若完成修業期不少於一個學年、屬於資歷架構第5級或以上，如深造文憑、且資歷學分達120學分或以上的本地認可課程，在畢業6個月內遞交申請，在毋須已覓得工作的情況下，即可獲准留港24個月。

申請人透過IANG簽證在港工作並成功續簽，並連續居滿7年，可依法申請香港永久性居民身份。大量HKU Space深造文憑停辦後，有自稱是留學顧問的用戶估計，有關做法是要收緊學生簽證審批，並提醒要「避雷這個文憑」。