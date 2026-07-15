DSE放榜｜HKU SPACE錄2.4萬宗入學申請按年升14%　校方料競爭激烈

DSE香港中學文憑考試今（15日）放榜，不少未能考獲理想成績的學生，會選擇報讀副學士或高級文憑課程，作為升學途徑。其中，香港大學專業進修學院（HKU SPACE）附屬學院截至今午2時，錄得2.4萬宗入學申請，較去年上升14%。學院認為，升幅與文憑試報讀的人數上升有關，預計申請的競爭會更激烈。



香港中學文憑考試（DSE）今（15日）放榜，不少考生到香港大學專業進修學院（HKU SPACE）附屬學院了解升學資訊。（董素琛攝）

香港中學文憑考試（DSE）今（15日）放榜，不少考生到香港大學附屬學院了解升學資訊。（董素琛攝）

香港中學文憑考試（DSE）今（15日）放榜，不少考生到香港大學專業進修學院（HKU SPACE）附屬學院了解升學資訊。（董素琛攝）

香港中學文憑考試（DSE）今（15日）放榜，不少考生到香港大學專業進修學院（HKU SPACE）附屬學院了解升學資訊。（董素琛攝）

3000宗申請讀工商管理副學士課程

不少考生今午到香港大學附屬學院了解課程及報名。有考生稱，考獲最佳5科成績23分，但英文科失手僅得第2級，只好來到學院了解，希望報讀社會科學學科，她其後不禁痛哭。

香港大學附屬學院副校長周雪玲表示，直至下午2時，共接獲2.4萬宗入學申請，較去年上升14%，認為與文憑試報讀的人數上升有關，料今年申請的競爭會更激烈。她指，學院已派出1.1萬個取錄通知，本年度最受歡迎的學科為工商管理副學士課程，有超過3,000宗申請，其次是護理學及社會科學副學士課程。

左起：應屆香港大學附屬學院畢業生林琳、香港大學附屬學院署理校長盧兆興、香港大學附屬學院副校長周雪玲。（董素琛攝）

賴同學原本預計能考取18至19分，但最終期望落空，最佳5科僅得16分成績；他特別提到數學科，本預料會有5級或以上，但卻只考獲4級，認為成績「麻麻哋，未到預期咁理想」。他在放榜前已報讀副學位課程，有意入讀日本文化方面相關的文學課程，稱對動漫有較大興趣。

賴同學認為，其文憑試成績「麻麻哋，未到預期咁理想」。（董素琛攝）

不願出鏡的岑同學本預料可獲取「3322」的成績，但結果只考獲全科2級成績，本打算報讀自資學位，但現時只能報讀高級文憑課程。他說，打算了解社會科學學科，期望日後能升讀大學學位。他續指，對成績感到失望，會與家人商討再決定去向。

香港大學附屬學院署理校長盧兆興指，DSE是考生的必經之路，但這並不是終點，鼓勵成績未如理想的考生報讀副學士或高級文憑課程，再升上心儀大學。