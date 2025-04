01揭「深圳假港大」　HKU SPACE嚴正聲明：事態嚴重　發出警告

《香港01》揭發「深圳假港大」,有假冒香港多間大學教職員的人士,在深圳設立「香港大學附屬學院EDFS(深圳)課程中心」。香港大學專業進修學院(HKU SPACE)發出嚴正聲明,表明無授權任何機構以該校名義招生,或成立深圳中心,鑑於事態嚴重,將向涉事者發函警告,保留採取進一步法律行動的權利。



【假學歷、高才通簽證造假・專頁】

香港大學專業進修學院(HKU SPACE)嚴正聲明,表明沒有授權任何仲介機構為香港大學附屬學院招生,或成立「香港大學附屬學院EDFS(深圳)課程中心」。(HKU SPACE官方網站)

+ 2

【HKU SPACE聲明全文】



香港大學專業進修學院嚴正聲明:本學院並沒有授權任何仲介機構為香港大學附屬學院招生,或成立「香港大學附屬學院EDFS(深圳)課程中心」。鑑於事態嚴重,本學院將正式發函,警告有關方面立即停止使用未經授權的「香港大學專業進修學院」及「香港大學附屬學院」名稱、標誌及一切相關引用。若有關方面未遵從要求,本學院將保留採取進一步法律行動的權利。



HKU SPACE reiterates that it has not authorised any intermediary agencies for admissions. It has also not established the "HKU SPACE Community College EDFS (Shenzhen) Course Centre". Given the seriousness of the situation, the School will issue a formal letter to warn the relevant party to immediately cease using unauthorised HKU SPACE and HKU SPACE Community College names, logos, and all related references. The School reserves the right to take further legal action in case of non-compliance.



《香港01》早前揭發,有內地中介宣傳港大附屬學院(HKU SPACE Community College)的深圳學習中心課程,記者到深圳追查位於一個冰雪樂園的「假港大」,現場有港大標誌和巨型指示牌,現場人士直指「我們不是港大」,但拒透露幕後負責人並驅逐記者。

+ 3

記者進一步追查發現,中介透露「假港大」由「香港文教協會」成立,該會會長陳銘賢曾與中介參觀HKU SPACE九龍灣校園,自稱科技大學、北京大學聯營機構,以及城市大學的顧問,但科大及城大都否認;「假港大」亦有參加內地教育展,其中一位演講嘉賓更冒認曾任理工大學教授。

「深圳假港大」課程瞄準成績較差、希望先來港讀副學士再升讀本科學位的內地高中生,每年學費近15萬港元,是HKU SPACE正式課程的三倍。但HKU SPACE回應指,沒有與任何機構合作成立該深圳課程中心,亦沒有委託任何仲介機構招生,會按既定程序處理,並考慮作進一步法律行動。

中介稱在修讀該課程會在廣東省重點中學深圳外國語學校(深外)上課,是替其招生,但記者發現宣傳資料的校園照片,實為冰雪樂園的相片。深外亦否認有與HKU SPACE合作辦學。

【假學歷、高才通簽證造假・專頁】