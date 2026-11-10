港大11.18頒授名譽博士　表揚范鴻齡、石禮謙及朱經武等對港貢獻

香港大學將於下周三（18日）於港大百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行第219屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予5位傑出人士。據港大網站顯示，獲頒名譽社會科學博士的包括醫管局主席范鴻齡，及前立法會議員石禮謙。另外3人獲名譽科學博士學位，包括前科大校長朱經武、岩土工程專家兼前港大副校李焯芬及理論物理學家John Brian PENDRY。



香港大學將於下周三（18日）於港大百周年校園李兆基會議中心大會堂舉行第219屆學位頒授典禮。（歐嘉樂攝/資料圖片）

港大向醫管局主席范鴻齡頒授名譽社會科學博士學位。（港大圖片）

讚范鴻齡在工商界深受敬重 公共服務貢獻卓越

港大將頒授名譽博士學位予5位傑出人士，獲頒名譽社會科學博士的包括醫管局主席范鴻齡，及前立法會議員石禮謙。港大指，范鴻齡在公共服務方面貢獻卓越，現任醫院管理局主席，並曾擔任香港特別行政區行政會議非官守成員、行政長官創新及策略發展顧問團成員、強制性公積金計劃管理局主席等。

港大表示，范憑藉卓越識見在工商界深受敬重，他現為家族物業投資公司彩港有限公司的董事總經理，並擔任新鴻基地產發展有限公司及香港興業國際集團有限公司獨立非執行董事。港大指，向他頒授名譽社會科學博士學位，以表揚其對高等教育及香港的重要建樹。

港大向前立法會議員石禮謙頒授名譽社會科學博士學位。（港大圖片）

石禮謙積極推動鐵路網絡向西北新界擴展 奠定大眾運輸導向型發展基石

另外，港大讚揚，石禮謙獲委任為九廣鐵路公司首任商務總監後，任內積極推動鐵路網絡向西北新界擴展，並開創了在鐵路車站上蓋空間開發物業的發展模式，在不增加納稅人或乘客負擔的情況下，成功為龐大的鐵路基建提供可持續的資金支持，奠定了大眾運輸導向型發展的基石。石其後獲委任為土地發展公司首任總裁，在任13年間，全力領導香港老舊市區的重建與活化。

港大續指，石禮謙推動和支持高等教育發展方面同樣不遺餘力，多所本地院校亦曾受惠。他曾任港大校董會及校務委員會成員，在不同崗位上為大學建言獻策；港大特向他頒授名譽大學院士銜，以感謝其貢獻。港大向他頒授名譽社會科學博士學位，以表彰其對香港及教育的重要貢獻。