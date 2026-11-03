QS亞洲大學排名｜港5大學成10強港大蟬聯榜首 城大首度全港排第二

國際高等教育機構 Quacquarelli Symonds今日（3日）公布2027 QS 亞洲大學排名，香港有五所大學躋身頭10名，當中3間排前5名，數量為亞洲之冠。其中，港大連續兩年成亞洲第一，而去年並列第七的城大今年升至第四創該校歷史新高，超前排名升兩位至第五的中大，於本地大學排名第二。內地大學方面，有三間成亞洲十強，當中北京大學及清華大學分列二、三位，其中清華大學排名急升六位。



城市大學

▼ 上榜大學 ▼



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北大、清華分列亞洲第二及第三 連同復旦三間內地大學入十大

2027 QS 亞洲大學排名涵蓋26個高等教育體系共逾1700間大學。前十名分別來自香港、中國內地及新加坡的大學。香港大學及北京大學蟬聯亞洲第一及第二，清華大學由去年排第九躍升至今年第三。城市大學去年並列第七，今年升至第四位創新高，超前排第五的中文大學。復旦大學並列第六；新加坡國立大學及南洋理工大學則三甲不保，分別排第六及第八。科技大學及理工大學則並列第九。

QS 亞洲大學排名 2027 首10名 大學 2027年排名 2026年排名 排名升跌 香港大學 1 1 - 中國北京大學 2 2 - 中國清華大學 3 9 ↑ 6 香港城市大學 4 7 ↑ 3 香港中文大學 5 7 ↑ 2 復旦大學 =6 5 ↓ 1 新加坡國立大學 =6 3 ↓ 3 新加坡南洋理工大學 8 3 ↓ 5 香港理工大學 =9 10 ↑ 1 香港科技大學 =9 6 ↓ 3

香港8間大學排名上升

香港共有11間大學上榜，全數躋身亞洲前500名。QS 表示，亞洲多數具成熟教育體系的大學排名下跌數量較多，惟香港的上榜大學中，有8間大學名次上升，只有科大和香港樹仁大學排名下滑。此外，理大、教大、都會大學以及恒生大學的排名均創新高；中大和浸會大學則升至十多年來的高點。

QS 高級副總裁 Ben Sowter表示，香港特區持續為亞洲的大學表現樹立標竿，在亞洲各地學術人才競爭加劇之際，院校提升國際參與及提升的學術和僱主的認受性，鞏固香港優勢，反映香港作為國際教育樞紐的地位。隨着北部都會區發展，將會擴充容量、深化合作提供進一步機遇。

QS 亞洲大學排名 2027｜本港11間上榜大學 大學 2027年排名 2026年排名 排名升跌 香港大學 1 1 - 香港城市大學 4 7 ↑ 3 香港中文大學 5 7 ↑ 2 香港理工大學 =9 10 ↑ 1 香港科技大學 =9 6 ↓ 3 香港浸會大學 50 53 ↑ 3 香港教育大學 122 152 ↑ 30 嶺南大學 145 181 ↑ 36 香港都會大學 337 393 ↑ 56 香港樹仁大學 366 360 ↓ 6 香港恒生大學 464 514 ↑ 50

本港兩大指標領先

排名根據11項關鍵指標的綜合表現而定，該指標經過調整以配合亞洲特性，有別於QS世界大學排名。其中，香港在「學術聲譽」和「教員人均論文數」平均分數領先；科研是香港的顯著優勢，「篇均引用次數」上平均得分僅次於新加坡，獲90.0分，高於亞洲平均35.2分。

QS 表示，城大在多項指標中表現突出，在「國際教員佔比」與「出境交換生」排名亞洲第一，在「具博士學位教員佔比」並列第一；其「篇均引用次數」位列亞洲第13位。

香港中文大學。（方承恩攝）

QS：國際化是香港決定性優勢

QS表示，雖然本港有7間院校的「國際教員佔比」與「國際學生佔比」排名下跌，但平均水平仍處於亞洲領先，國際化依然是香港的決定性優勢。本港大學在「國際學生佔比」平均得分為 98.5，高於亞洲平均 29.3 分，而在指標排名中，本港有5間大學躋身前十名，澳門亦佔3間。此外，「國際教員佔比」平均分為 96.2，高於亞洲平均 33.3 分。出入境交換生指標亦大幅超越區域平均水準。

不過，2027 年各機構的變動顯示，隨著對國際學生與學者競爭的升溫，亞洲周邊地區正在縮小與香港長期以來的領先差距。

城大排名創新高 體現國際化及學術實力

城市大學（城大）

城大表示，是次排名攀升至全亞洲第四位及全港第二位，不僅刷新大學歷年最佳成績，更是首度躋身亞洲前五名之列。成就充分體現城大在學術科研、優質教學及國際化方面的持續貢獻與穩健實力。

城大署理校長李振聲教授表示，城大在QS亞洲大學排名的成績令人欣喜，這項成果肯定了城大教研團隊多年來在推動開創性研究、營造啟發性學習環境所作出的貢獻，亦反映城大積極延攬全球頂尖師資與培育優秀人才的策略行之有效。他又提到，城大將繼續加強跨學科研究協同，深化國際學術交流，吸引更多來自世界各地的學者與學生，積極支持特區政府推廣「留學香港」品牌，為進一步鞏固香港作為國際教育樞紐的地位貢獻力量。

嶺大於四項國際化指標取得滿分 對排名感到欣喜

嶺南大學

嶺大於回應中提到，嶺大在11項評審指標中，有四項與國際化相關的指標取得滿分佳績，包括「國際教員佔比」、「國際學生佔比」、「入境交換生比例」，以及「出境交換生比例」，彰顯嶺大在吸納國際師生，以及支持香港建設國際專上教育樞紐方面擔當的重要角色。

嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授對排名結果表示欣喜，並表示嶺大在四項國際化指標同時取得滿分佳績，反映大學在吸納國際教研人才、招收海外學生與促進跨地域學術交流方面獲得高度評價。他又提到首屆「丁肇中精英班」更取錄來自吉爾吉斯、尼泊爾及菲律賓等亞洲國家的優秀學生，修讀不同學科，體現嶺大匯聚亞洲人才、促進跨文化及跨學科交流的獨特優勢，排名躍升亦有助進一步提升嶺大在亞洲高等教育界的影響力與學術聲譽。

教大對排名穩步上升感到鼓舞

教育大學

教大回應指，教大近年積極拓闊國際合作夥伴網絡，深化跨地域交流與協作，交流學生人數較往年倍增。為配合香港建設國際專上教育樞紐的發展方向，廣納來自世界各地的優秀人才。在近日美國史丹福大學公佈的2026年全球頂尖2%科學家名單中，教大共有73位學者獲選，創下歷史新高。與此同時，大學不僅在研究領域屢獲國際殊榮，人均學術論文產量也持續提升，僱主聲譽亦穩步上揚。種種成果反映教大以「教育未來 多元人才」的策略方向所取得的積極進展。教大未來將繼續推進國際化發展，加強知識交流與創新協作，致力為學生提供更多元的學習體驗，培育具備全球視野和社會承擔的新一代人才。

都大指對排名上升感到欣喜

都會大學

都大回應指，作為本港首間應用科學大學，都大對最新排名感到欣喜，同時會繼續致力提升教學與研究質素，拓展國際合作。

都大校長林群聲教授表示，排名上升是對全體教職員及學生共同努力的肯定。他強調，大學始終將教育質素與學生發展放在首位，強調都大會保持初心，不刻意追逐排名，亦不為排名改變大學的發展方向。都大將繼續發揮應用科學大學的獨特優勢，緊貼市場與行業發展需求，深化與全球優秀學府及業界的合作，為學生創造更多元的學習與實踐機會。