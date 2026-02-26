財政預算案｜陳茂波指發展北都非「益晒深圳」　可帶來稅收創就業

新一份《財政預算案》昨日「出爐」，財政司司長陳茂波今日（26日）出席電台節目時，有聽眾批評預算案「9成錢堆去北都」，質疑建設新市鎮耗費龐大和需時長，有關資金如不投放本港其他發展，擔心「香港會冧」。他回應指投資北都十分值得，又稱北都「益晒深圳，錯啦」。他表示，北都可吸引企業落戶，便會為香港帶來稅收及就業等。



2026年財政預算案提到會從外匯基金轉撥1500億元投入基建，支持北都發展。（資料圖片）

陳茂波今日出席電台節目，接受有關預算案的提問。他提到香港利得稅收入在過去數年都相當穩定，顯示香港經濟「幾好韌力」，而且利得稅佔比及穩定性會越來越高。他又指，政府經營帳戶目標是儲錢，「係要有盈餘嘅」，而資本帳戶則「好似買樓」， 支付首期後再供款，今次預算案便是利用市場資源加速北都發展，「要抓緊難得嘅機遇」。

陳茂波又稱，過去每年政府會投放900億元作基建，未來數年要多花300億，每年投放約1200億至1300億元。他形容是「一直變動緊嘅情況」，又說政府引導好重要，「但唔使樣樣政府做晒」，而且今次預算已是比較保守。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。（資料圖片/鄭子峰攝）

從外匯基金轉撥1500億元 稱下月與評級機構解說

預算案焦點之一是北都發展，當中罕有從外匯基金轉撥1500億元投入基建，支持北都發展。陳茂波指，河套地方有限，未來要發展容量，容納更多企業。未來要發展北都，陳茂波指發債也是一個方法，而且「政府有好多唔同嘅荷包」，不過可能過去沒反映外匯基金相關實力。

他重申資金調撥只是轉為投資北都。陳茂波續說，3月會與外匯基金相關評級機構作解說。

聽眾質疑建新市鎮耗費大 失資金投放其他發展憂「香港冧」

聽眾曾先生提到，預算案「9成錢堆去北都」，認為要建成一個新市鎮「冇10年都要8載」，質疑為何不將有關資金用作其他用途，「如果唔係香港會冧」。他又指經過一個新商場時「好似死城咁」，關心政府會否有相應措施支援。

陳茂波回應說，投資北都十分值得，又指曾先生認為北都「益晒深圳，錯啦」。他指過去香港不少大學創科成果經濟得益「去晒深圳同大灣區」，但北都發展吸引創科企業落戶香港，屆時相關稅收、就業機會都會屬於香港，而且香港亦可藉此打進內地及國際。

至於園區公司，陳茂波指政府在發展北都時要吸納市場智慧，而且好幾個局都有代表參與，亦會制訂KPI，並透過KPI衡量園區公司表現。他續說，KPI會分多方面，如財政方面，以及園區可拉動多少投資，有多少就業機會等。

他又說，稅收未必馬上好大，但可吸引上中下流企業，今年最快可以提供新田科技城及新界東北兩塊地段，吸引創科企業落戶香港。