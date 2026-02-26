財政預算案．子女免稅額｜家長盼加甜 陳茂波：體諒財政啱啱改善
撰文：吳美松
出版：更新：
財政司司長陳茂波周三（25日）發表新財政預算案2026，他今日（26日）出席電台節目接受有關預算案的提問。有聽眾關心子女免稅額提升幅度未令人滿意，陳茂波表示，子女免稅額等稅項已有提升，政府亦因而少了數十億稅收，「大家要體諒財政啱啱改善」。他又強調政府仍有其他需要，加上外圍波動大，有方方面面需要，會平衡處理。
陳茂波今日出席電台聯播接受有關預算案的提問，不少聽眾關注子女免稅額。黃先生表示，對一些有多於一個子女的家庭，子女免稅額優惠未必足夠，會否考慮用遞進式，為第二、三個子女逐步增加免稅額以吸引市民生育。
家長稱想再生育但經濟不許可 希望政府考慮提供更多支援
陳先生亦關心政府會如何幫助多子女家庭，他指自己與太太每月家庭入息約7萬，超出購買居屋資產上限，每月只餘1至2萬，而且幼稚園學券等好多福利亦享受不到。他表示自己仍想再生但經濟不許可，希望政府可考慮提供更多支援。
陳茂波表示，政府一直鼓勵市民生育，但「大家要體諒財政啱啱改善」，而且免稅會有長遠效益，政府亦因而少收數十億稅收。他續說，子女免稅額、供養父母免稅額等有所調整，而且「幅度唔細」，政府會「一步一步嚟」，力所能及範圍內會支持市民，「能夠做嘅盡做」。 陳茂波又稱，老人家醫療券等亦已多撥10億，「成條單加埋220億」，政府綜合帳戶在發完債後亦只「打平」，財政需審慎。
文小姐就認為，司長指今年子女免稅額增加，令庫房少收數十億，但忽略了如果再增多支援，吸引市民多生育，這些新生嬰兒日後「會成為香港勞動力」，亦會為政府帶來稅收。陳茂波則指，要考慮外圍波動大，政府有其他方方面面的需要，財政需要平衡。
