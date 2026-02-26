財政預算案2026｜發債上限升至9000億　許正宇：不影響財政穩健

新一份財政預算案昨日（25日）公布，政府提升發債上限到9,000億元，未來5年每年發債約1,600億至2,200億元，並增加長債比例。財經事務及庫務局局長許正宇今日（26日）表示，債務不會影響本港財政穩健，亦與信貸評級機構密切聯繫，確保他們知道港府財政管理邏輯。



許正宇又指有機制管制發債，若發債超過原定規模需經立法會審批。另外，相關債務在5年計劃中的最後一年（2030/31年）佔本地生產總值19.9%，較其他先進經濟體屬穩健及可控水平。



財政預算案｜財經事務及庫務局局長許正宇（中）聯同常任秘書長（庫務）黎志華（左）和常任秘書長（財經事務）甄美薇（右）在2月26日舉行記者會，記者提問主要涉及從外匯基金撥出1,500億元支持北都發展。(鄭子峰攝）

+ 3

發債額佔2030/31年度本地生產總值19.9%

財庫局今就財政預算案闡述詳情，包括黃金儲備及政府債券等。局長許正宇表示，未來5年發債規模不會影響本港財政穩健，已與評級機構和經濟學家密切聯繫，確保它們知道本港具體情況、發債計劃及財政管理邏輯。

他又指，相關債務在2030/31年佔本地生產總值19.9%，較其他先進經濟體，指「水平可控及不錯」。

財庫局局長許正宇今日（26日）表示，增加債務及發債上限不會影響本港財政穩健。（鄭子峰攝）

▼財政預算案．重點▼



+ 24

許正宇：發債得來的資金不會用作營運開支

政府計劃將綠色債券和基礎建設債券的合共借款上限，由去年公布的7,000億元提升至9,000億元。許正宇表示，有機制規範發債規模，若超過原定限額需經立法會審批，並非政府自說自話。

未來5年，政府預計每年發債約1,600億至2,200億元。許正宇指，發債得來的資金不會用作營運開支，只可用於基礎建設或者投資方面。

問及發債支持基建有否上限？許正宇沒有正面回答，僅表示政府財政穩健，較過去有很大改善。