考評局2026全港性系統評估報告出爐：中小學生中英數整體表現平穩

考試及評核局近日公布2026年全港性系統評估（TSA）報告，小三及中三學生在中、英、數三科的整體表現與往年相若。不過，報告亦指出，部分學生在中文說話及寫作、英文詞彙運用，以及數學運算和概念理解方面仍有不足。



考評局近日公布2026年全港性系統評估報告結果。數據顯示，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主要科目的表現保持平穩，與上次系統評估結果相若。

今年小三中文科的達標率為81.7%，比去年上升0.3個百分點；英文科升幅由83.2%增至86.3%；數學科由85.4%下降至84.7%。中三中文科的達標率則由78%跌至77.1%，英文科由68.8%升至69.2%，數學科亦輕微上升0.1個百分點，升至78.3%。

中文科說話及寫作表現有待改善

中文科方面，小三學生在說話及寫作上仍有進步空間，部分學生在小組交談時回應較簡單，未能進一步分享個人經歷或具體理由。寫作方面，部分學生記述活動經過及感受時內容較簡略，欠缺具體描述且細節鋪排較弱，表達效果和感染力亦有待提升。

中三學生大致能理解篇章內容，能寫內容淺易、結構簡單的文章。不過，說話方面，部分學生在小組討論時未能深入分析題目，論點欠清晰，亦未能提供充分例證支持自己的看法。寫作方面，部分學生仍有錯別字和錯用標點等問題。

英文科詞彙及表達能力有待加強

英文科方面，小三學生難根據上下文推測陌生字詞的意思，詞彙及句式運用能力有限，拼字和文法錯誤亦較常見。回答問題時亦有猶豫、詞彙不足或用詞不當的情況。

中三學生寫作時，過度依賴題目提示及圖片，未能充分發展或清楚解釋自己的想法；亦有學生出現常用字拼寫錯誤、用詞不當及欠缺仔細校對等問題。說話方面未能組織及深入闡述自己的想法，過度依賴提示或筆記。

數學科整體表現平穩 基礎概念仍待加強

數學科方面，小三學生在「數」及「圖形與空間」範疇的表現不俗，在「度量」及「數據處理」範疇表現良好。不過，部分學生未能掌握「先乘、後加減」的運算法則，近半學生在使用貨幣進行找贖時仍有改善空間。部分學生未能認識梯形、平行四邊形和長方形的性質。

中三學生整體表現平穩，「數與代數」及「數據處理」範疇表現一般，在「度量、圖形與空間」範疇表現尚可。只有小部分學生能運用合適的估算策略解決簡單的現實生活問題。在「度量、圖形與空間」範疇，表現良好的學生能掌握當中的重要概念，但學生整體在計算相對誤差、運用相似立體圖形的邊與體積關係，以及理解多邊形概念方面表現欠佳。

考評局下月舉辦專題講座支援教學

考評局表示稍後會直接向各中小學發放學校層面數據，以供學校回饋教學，並於下月將舉行促進學習的評估專題講座，以推動和支援學校善用評估數據和資料促進學與教。