DSE放榜｜考評局助患大腦麻痺考生應考　用節略版試卷及特別鍵盤

DSE中學文憑試周三（15日）放榜，4,626名獲特別考試安排的考生，與其他5萬多名考生一同收到成績表。考評局公開考試總監麥勁生早上到訪香港紅十字會甘迺迪中心，探望兩名特殊教育需要（SEN）的考生，與紅十字會甘迺迪中心校長李靜雯一同向他們派發成績通知書及送上祝福。



考評局公開考試總監麥勁生（前排左一）與甘迺迪中心校長李靜雯（前排右二）及教師，與兩位SEN考生一起放榜。(考評局圖片)

考評局表示，患有大腦麻痺四肢輕癱的考生譚竣羽日常需要輪椅代步，其雙手僵硬緊縮無法執筆或運作鍵盤應考，只可自主移動部分手指。經考評局評估後，考試團隊安排竣羽於大部分科目使用節略版試卷，試卷內容大約是普通版試卷的一半，而其深淺程度則與普通版試卷相若。

紅十字會甘迺迪中心校長李靜雯（左一）與考評局公開考試總監麥勁生（右一）親自向兩名考生譚竣羽（左二）和葉錦文派發成績通知書。(考評局圖片)

譚竣羽亦使用一套由本地大學研發的輔助鍵盤系統，螢光幕鍵盤改成圓形圖，上面顯示符號、英文字母和數字等，竣羽只需用手指移動滑鼠上的滾球，便可在圓形鍵盤上選取答案和回答問題。有關系統經考評局檢視不含內置計算程式、拼字檢查、顯示相關字詞等功能，確保考試公平公正。

另一名應屆考生葉錦文患有運動障礙型大腦麻痺，難以控制身體動作，獲准許延長作答時間和放大試卷等輔助考試。喜愛籃球的他更選修體育科，挑戰自我極限，葉錦文亦憑堅定意志完成DSE考試。

譚竣羽使用一套由本地大學研發的輔助鍵盤系統協助完成DSE考試。(考評局圖片)

紅十字會甘迺迪中心校長李靜雯讚揚兩位同學以堅毅精神，努力不懈備戰DSE，成功克服挑戰。她說，公開考試對於SEN學生而言絕非易事，感謝學校教職員團隊和家長的支持，以及考評局的支援措施，希望在科技進步的年代，將來有更多方法協助一眾有特殊需要的考生。

麥勁生表示，很高興能親自將成績通知書遞交至兩位同學手中，也從他們孜孜不倦的學習之途感受到正能量。他透露，目前有嚴重書寫困難並合資格的學障考生可申請於公民與社會發展科及八個選修科目使用語音轉換文字軟件 （Speech-to-text）作答，來年將增設體育科。

他續指，藉親身接觸，更貼身理解SEN考生在日常中面對的艱困，考評局期望與一眾師生、家長保持緊密溝通，繼續提升服務質素，為大眾提供可靠、專業和公正的考試。

考評局秘書長魏向東早上接受新城電台訪問，講解今年DSE考生的整體表現與考試運作，以及分享未來的發展方向。(考評局圖片)

除了到學校為兩位SEN考生打氣，考評局秘書長魏向東早上則接受電台訪問，講解今年DSE考生的整體表現與考試運作，以及分享未來的發展方向。