蔡天鳳案｜一名陪審員申請退出 法官批准並解除其職務
撰文：朱棨新 陳曉欣
出版：更新：
名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(10日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續自辯。而鄺港傑續自辯前，法官透露其中一名男陪審員申請退出，法官批准並解除其職務。
法官向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件，要求退出。法官考慮信中內容，認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，審訊在餘下8名陪審員的情況下繼續。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。
▼首被告鄺港傑自辯▼
蔡天鳳案｜鄺港傑爆蔡廣州飯局離場晤前夫 不知譚方駿是否知情蔡天鳳案｜蔡與夫曾在澳門輸700萬 鄺港傑指蔡曾向鄺的舅父借錢蔡天鳳案｜鄺港傑指蔡出資兼遊說學吓嘢 他才答允經營雞蛋仔店蔡天鳳案｜為弟照顧孩子與蔡建立出感情 鄺港傑形容與蔡親如兄妹蔡天鳳案｜鄺港傑指弟在海南識有錢人合資 與蔡共同供養子女蔡天鳳案｜鄺港傑今開始自辯 控方早前舉證完畢 辯方展開其案情