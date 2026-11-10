蔡天鳳案｜一名陪審員申請退出　法官批准並解除其職務

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(10日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續自辯。而鄺港傑續自辯前，法官透露其中一名男陪審員申請退出，法官批准並解除其職務。



法官向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件，要求退出。法官考慮信中內容，認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，審訊在餘下8名陪審員的情況下繼續。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

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▼首被告鄺港傑自辯▼