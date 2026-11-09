蔡天鳳案｜為弟照顧孩子與蔡建立出感情　鄺港傑形容與蔡親如兄妹

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(9日）在高等法院續審。首被告鄺港傑繼續自辯，並透露他與蔡的感情親如兄妹。



鄺港傑稱，他不想一對侄仔侄女缺乏父愛，故會常探望胞弟鄺港智與蔡的兩名孩子，並會常遇到蔡，他因而與蔡建立起屋企人的感情，並指二人親如兄妹。他亦是透過蔡而認識譚方駿。

鄺港傑又稱，他本身不介意人知他住居屋，但蔡想保持其形象，故蔡叫他向人自稱住海之戀。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑(左)稱為弟照顧孩子，與蔡天鳳(右)建立出屋企人的感情，形容二人親如兄妹。(網上圖片)

鄺港傑稱他是透過蔡天鳳而認識其丈夫譚方駿。（方承恩攝）

鄺自認與蔡感情好如親兄妹

鄺港傑續指，胞弟不在港後，他不想胞弟子女「好似無咗父愛咁樣」，因此常探望兩名小朋友，亦會常遇到蔡，因此「自然建立到屋企人嘅感情」。鄺形容，蔡當時感謝其行為，兩人的感情「好似親兄妹咁樣」。

發現蔡與譚方駿拍拖感驚訝

鄺又指，起初不知道胞弟和蔡已分手。直至2016年，他發現蔡的肚腩越來越大，便問蔡是否「肥咗」，蔡沒有回答。他後來知蔡再懷孕，初時還以為孩子是其弟的，後來才知孩子是譚方駿的，才得知她和譚方駿拍拖，並直言感到驚訝。

與譚及蔡常有社交活動

他補充，他知道蔡與其弟及譚在讀書時認識，蔡及其弟均會稱譚為「契爺」。他又稱，照顧胞弟兩名子女時，譚方駿及蔡間中也會出現，他因此認識譚。自2018年開始，他和蔡、譚方駿常有社交活動，蔡也會把她和譚的朋友介紹予鄺認識。

指蔡要求鄺港傑自稱住海之戀

鄺港傑稱他於2020年搬至荃灣居屋單位，並說：「我本人其實唔係好介意講住嘅地方，可能依家唔係好有錢，但遲啲都可能會成功。」但他形容蔡「比較愛面子」，指蔡想身邊屋企人看起來是富裕的，以免影響其形象，因此蔡著鄺不要向透露他住居屋，叫他被問住哪時，要說是住私樓海之戀。