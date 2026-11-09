蔡天鳳案｜鄺港傑指蔡出資兼遊說學吓嘢　他才答允經營雞蛋仔店

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(9日）在高等法院續審。首被告鄺港傑稱與蔡建立了屋企人的感情後，透露蔡曾提議開雞蛋仔店的事。



鄺港傑稱，因蔡的子女在疫情期間，幾乎每天都食雞蛋仔，故蔡建議開設雞蛋仔店，並由他經營，鄺稱他原本不想，但蔡遊說他並說是「學下嘢」，他才接受，並指蔡出資60萬元。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑(右)稱他原本並不想經營雞蛋仔生意，但蔡天鳳(左)出資兼遊說，他才答允。(網上圖片)

鄺港傑作供時透露，他們當時開設的雞蛋仔店在深水埗。(網上圖片)

指蔡提議經營雞蛋仔生意並出資60萬

鄺港傑亦講及，他、蔡天鳳，以及蔡與其胞弟所生的兩名子女，在疫情期間幾乎每天都買雞蛋仔，蔡遂提議由她出資經營雞蛋仔生意，並由他負責經營。鄺港傑稱他起初並不願意，但蔡遊說：「當學吓嘢」，又指蔡說：「小朋友又開心，有得食雞蛋仔。」他經考慮後終答允。該店設在深水埗

店，連同租金按金、器材等，蔡出資60萬元。

胞弟在內地用父與兄開設的公司投資

鄺港傑稱，開店約2個月後，他便返回內地。他解釋，胞弟在內地投資時，是使用他和父親開設的公司。惟疫情期間，他們難以到內地簽署文件。胞弟遂於內地政策略放寬時，著他和父親到內地。當時蔡也同意，指「雞蛋仔」生意只是「玩吓」，認為鄺港傑應返回內地，避免因小失大。

根據出入境紀錄，鄺港傑與鄺球曾於2021年4月離境，鄺港傑於同年10月入境回港。

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