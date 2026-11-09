蔡天鳳案｜蔡與夫曾在澳門輸700萬　鄺港傑指蔡曾向鄺的舅父借錢

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(9日）在高等法院續審。首被告鄺港傑下午講及蔡天鳳到澳門賭錢並欠債的經過。



鄺港傑稱，約於2021年8至9月，他與蔡及其夫譚方駿到澳門賭錢，他指蔡及其夫帶了150萬去賭，結果不但賭光，更向賭場借了550萬，合共輸700萬元。兩人後來遭人追數，蔡曾向鄺的舅父借60萬現金。律師問鄺，蔡為何不向蔡母張燕花借錢，鄺說：「佢阿媽問佢借錢就有，問佢阿媽借唔到錢。」鄺又補充，那筆錢最後由其弟代蔡還給他的舅父。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑透露曾與蔡天鳳及其譚方駿一同到澳門，但兩人輸錢輸得比他還要快。(資料圖片)

鄺港傑指蔡天鳳及其丈夫譚方駿在澳門共輸了700萬元。（影片截圖）

拍蔡的片段以放上家庭群組

鄺港傑亦講及，於2021年8至9月在澳門和蔡天鳳、譚方駿賭錢和「吃喝玩樂」，庭上播放當時他們在澳門的3段影片。其中一段影片顯示鄺港傑叫醒蔡，鄺庭上解釋拍片的目的，是要傳送至WhatsApp的家庭群組，讓鄺港智和蔡所生的兩名子女看，以：「笑佢媽媽，媽媽無你咁叻呀。」

當時會賭一至兩天後休息

另一段影片中，鄺港傑對蔡說：「你忍唔住去賭呀嘛？唔關我哋事㗎，你忍唔住呀……話你都係人，你都受唔住誘惑。」蔡笑著回答：「我都唔想。」鄺稱，當時他們會賭博一、兩天後，希望休息。惟蔡會稱：「我哋再去作戰。」即在賭枱上作戰，鄺當時便取笑蔡。

每次賭博逾12小時 只賭百家樂

鄺稱，當時三人每次賭博都逾12小時，而且只賭百家樂。他帶了60萬元現金，最終輸掉所有款項；蔡和譚則帶備150萬元現金，兩人較鄺更快輸掉所有款項。蔡和譚向屬太陽城的賭廳借款，每次借款100萬元，輸掉後再借，最終借款合共550萬元。連同原本帶備的150萬元，兩人合共輸掉700萬元。由於三人賭錢的銀碼金額大，因此酒店免費提供房間予三人。

蔡和譚因太陽城結業認為無理由還錢

鄺港傑、蔡和譚在澳門行程後，再前往廣州，於同年10月一同返港。鄺指，蔡和譚返港後兩星期，便應該開始清還賭債。惟他們的行程完結後，太陽城已結業，鄺稱，因太陽城的老闆被捕，蔡和譚認為「既然執咗無理由還錢」，並決定「睇定啲先」。

追債人曾恐嚇稱會接蔡的子女放學

惟鄺指，追債人士向蔡和譚追債。其中一次為在蔡和譚居住的九龍塘獨立屋外，有幾個黑衣人似乎在尋找蔡，當時蔡、鄺和譚乘坐的七人車駛入獨立屋，蔡立即「攤低在架車度」，避免遭黑衣人見到。此外，蔡也收到追債電話，蔡當時開啟電話的擴音功能讓他一同聽，該些人稱：「欠債還錢。」又指：「知你有小朋友。」又稱若不還錢，他們會「接佢哋放學」。

鄺港傑指，蔡天鳳向鄺的舅父所借的60萬，最終由其弟鄺港智(圖)代為償還。(資料圖片)

鄺港傑又稱，蔡天鳳母張燕花(圖)只會問蔡借錢，蔡不會向其母借到錢。(梁鵬威攝)

蔡曾向鄺的舅父借60萬元

鄺稱，蔡當時除了向他借錢，亦向鄺的舅父借款60萬元。在胞弟鄺港智安排下，鄺前往中環找舅父，並拿取內有現金的信封，他再給予蔡。

派人來追債需付手續費

此外，該些人士除了向蔡和譚追債，亦有向譚父譚澤均追債。譚父認為報警無助解決問題，遂透過蔡聯絡鄺的父親鄺球。鄺指，譚父表面上沒有償還利息，但因為：「要派人嚟追債。」因此需支付手續費。他謂：「（譚父）幫佢還咗5百萬，但實際唔止呢個數咁少。」

指蔡無法問蔡母借到錢

鄺亦指，蔡向鄺舅父借取的60萬元，最終由胞弟鄺港智向舅父償還。辯方問，為何蔡不向母親張燕花借錢，鄺說：「佢阿媽問佢借錢就有，問佢阿媽借唔到錢。」

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