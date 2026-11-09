蔡天鳳案｜鄺港傑爆蔡廣州飯局離場晤前夫　不知譚方駿是否知情

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(9日）在高等法院續審。首被告鄺港傑下午亦講及蔡天鳳與其弟的關係。



鄺港傑稱，他在2015年知其弟涉盜竊罪，其弟後來更「走佬」到內地，他指蔡一直知情，蔡母更在內地接應並安排其弟到海南。其弟到內地期間，亦每天與蔡聯絡。他們與蔡亦數度到內地探望其弟。

他提到2021年與蔡及其夫譚方駿到澳門賭錢後到了廣州，有次用膳期間，蔡曾離開個多小時，他知蔡是往見其弟，但他不知譚是否知情。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑指其弟涉盜竊罪而要「走佬」。(資料圖片)

鄺港傑指蔡天鳳曾在廣州一次飯局中離開個多小時，他知蔡是往見其弟鄺港智。(Abby Choi IG)

指張燕花有在內地接其弟鄺港智

鄺港傑續供稱，胞弟鄺港智離港前曾透露，牽涉一宗盜竊案，有些苦主指被騙數百萬元。胞弟透露被捕和被控告，但未有透露詳情，鄺港傑遂自行上網了解詳情。他後來得知胞弟離港後被通緝，其父母和蔡天鳳也知道此事。被問及蔡母張燕花是否知悉，鄺回應指張也知道，並說：「(張)有份在大陸嗰邊接佢。」

指胞弟乘快艇離港

鄺補充，當時「細佬要走佬」，但他們對內地不熟悉，張燕花則熟悉海南，她因此在內地接其弟，並送他到海南。鄺又指，他從父母和蔡口中得知，胞弟是乘坐快艇離港。

其弟離港後每天與蔡聯絡

鄺港傑又稱，蔡和其弟自小便認識，即使其弟2015年離港，但他仍然是小朋友的爸爸，因此蔡和其弟仍然維持緊密關係，每天也會以電話和FaceTime聯絡。

鄺港傑稱他知蔡天鳳2021年到廣州，曾與其弟鄺港智(圖)見面。(資料圖片)

鄺港傑稱該次旅程蔡天鳳丈夫譚方駿(圖)亦有同行，但他不知譚是否知情。（方承恩攝）

海南探望時弟與蔡及兒子同床

鄺港傑又指，蔡曾經到海南探望鄺港智，其中兩次他在場。第一次為2017年，鄺港傑在該行程居於胞弟的單位，當時鄺港傑和侄女X同睡，其弟和蔡及二人的兒子W，則睡在另一張床。

第二次則為2018年，當時他、其父母、蔡和兩名子女到海南三亞旅行，當時他們一同租用別墅。

蔡飯局時離開個多小時往見其弟

鄺港傑又指，他在2021年和蔡天鳳、譚方駿的行程，先是一起到澳門，再到廣州。期間，三人在廣州一間餐廳用膳，其弟在附近，蔡曾離開餐廳約一個多小時與其弟見面。被問及在餐廳的譚方駿是否知蔡和鄺港智見面，鄺稱不知道譚是否知情，但鄺港傑指蔡有把見其弟的事告知他。

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