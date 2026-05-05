北角新港宴會廳無預警結業　員工稱有21人遭拖糧　涉款約100萬元

【結業潮／酒樓／新港宴會廳】再有一間中式酒樓結業，位於北角的「新港宴會廳」今日（5日）門外突然貼上「租約期滿，結束營業」的告示。有酒樓員工向《香港01》透露，昨晚酒樓仍然營業，結帳算得營業額約13萬元，惟老闆突然貼上結業告示，更叫他們自行找勞工處求助，自此無法聯絡。她粗略估算，共21名長期員工遭欠薪一至兩個月，涉款約100萬元，今午將前往勞工處追討欠薪，「𠵱家唔知點算，唔夠膽做酒樓喇。」《香港01》正向勞工處及積金局查詢。



北角新港宴會廳前身為新光酒樓，隨後2020年易手，主要經營街坊生意。（OpenRice圖片）

北角「新港宴會廳」5月5日突然無預警結業，門外貼上「租約期滿，結束營業」的告示。（讀者提供圖片）

前身為新光酒樓 員工︰今日突然無預警宣布結業

中式酒樓結業潮持續，位於北角寶馬花園購物商場的「新港宴會廳」，一名酒樓員工表示，昨日結帳營業額約13萬元，今日突然無預警宣布結業，在門外貼出「租約期滿，結束營業」的告示。

該酒樓前身為新光酒樓，其後在2020年易手改名為新港宴會廳，主要經營街坊生意。

該員工表示，酒樓共有21名長期員工，分別來自樓面、點心及洗碗等部門，全部人遭欠薪一至兩個月，涉款約100萬元（21人月薪共計約70萬元），她便佔當中的近3萬元。

一名酒樓員工透露，昨日結帳仍算得營業額約13萬元。（香港酒樓關注組／東加豆圖片）

老闆「失聯」 一班員工到勞工處追討欠薪

該酒樓員工表示，全部同事對酒樓結業毫不知情，老闆突然在門外貼上結業告示，更叫他們自行到勞工處求助。自此員工無法再與老闆聯絡，電話未能接通，因此一班員工今午一同到勞工處追討欠薪。

該員工稱，家中「有老有嫩」需要照顧，房租及水電煤等支出沉重，擔心以50多歲的年紀難以找到新工作。「𠵱家唔知點算，唔夠膽做酒樓喇。」