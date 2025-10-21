雙11｜京東︰專攻送上門避自提點災難　盈虧平衡免費送上門非燒錢

【雙11／雙十一／京東／包郵／網購優惠／自提點】內地電商京東攻港兩年不斷拓展業務，今年雙11更針對香港市場推出多項優惠，包括自營貨品買滿人民幣99元免費送上門、沙田區用戶優惠補貼等。京東香港負責人今日（21日）透露過去一年維持盈虧平衡，強調推出免費送貨上門並非「燒錢」。



近年香港自提點不斷發生提貨災難，負責人指京東與淘寶及拼多多的包郵不同，主打送貨上門服務，不過考慮到香港人口密集，線下零售高度發達，京東將升級自提點服務，與營業時間穩定及佔地空間大的自提點合作，同時在訂單量密集的地區增設自營的自提點。



京東10月21日舉行記者會公布雙11優惠活動。（梁鵬威攝）

京東港澳業務負責人楊肯（左）、京東物流香港快遞業務負責人馬偉（右）。（梁鵬威攝）

京東雙11期間針對香港市場增跨境車輛班次

京東攻港兩年不斷拓展業務，香港業務增長迅速，數據顯示今年3月至10月港澳用戶量環比升120%、訂單量升150%，商品交易總額升200%。雙11將至，京東公布葵青運營中心將啟動自動化分揀系統，西九龍等地區效率可提升2至3倍，同時增加跨境車輛班次；另外京東快遞將為港澳開通冷鏈服務，用戶可選擇不同溫度取件。

京東今年「618」購物節在沙田區率先開展18區補貼計劃，數據發現該區用戶增長創新高，用戶量環比升170%、訂單量環比增長兩倍、該區滲透率突破15%。京東有見補貼策略相當成功，趁雙11再拓展計劃至九龍東。

京東港澳合業務負責人楊肯。（梁鵬威攝）

九龍東用戶活躍度高 向該區提供補貼優惠

京東港澳業務負責人楊肯表示，持續關注香港18區的業務增長情況，留意到九龍東用戶活躍度高，由於訂單量愈高，能有助物流成本降低，因此今次決定拓展至九龍東。他預告京東未來會繼續推出地區性補貼，用戶可敬請留意。

京東10月21日正式公布雙11港人優惠活動。（京東圖片）

推自營商品¥99免費送上門 京東否認燒錢︰過去一年維持盈虧

京東港澳地區用戶在今年雙11期間，只要購買自營商品訂單金額滿人民幣99元，即可享受免費送貨上門服務，涵蓋離島地區，號稱該免郵門檻為目前香港電商市場最低。楊肯透露過去一年一直維持盈虧平衡，強調推出免費送貨上門並非「燒錢」。

安泰街市一個自提點疑因附近有店舖結業，貨量突然暴增，結果要佔用另一丟空店舖。（資料圖片／梁偉權攝）

談自提點提貨災難 京東強調主打送貨上門服務

近年香港自提點不斷發生提貨災難，例如大量包裹被棄置地上、取件要排隊數小時等。楊肯表示，京東與淘寶及拼多多提供的包郵不同，主打送貨上門服務，目前香港用戶只有約10%選擇到自提點取件，強調送貨上門的優勢在於用戶毋須排隊，也不必擔心自提點提早關門或延遲開門。

坑口南豐廣場自提點9月初晚上大排長龍。（FB專頁將軍澳主場／Fionna Chui圖片）

京東港澳業務負責人︰配送員有我微信 有咩事會搵到我

楊肯又指，京東為香港用戶提供的送貨服務與內地相同，由於快遞員的流失率低，用戶能與相熟的快遞員隨時溝通。「你一般係認識配送畀你個區，或者個屋苑個配送員。好似我配送員有我微信，有咩事佢會搵到我。」

京東物流香港快遞業務負責人馬偉。（梁鵬威攝）

考慮到香港人口密集 研升級自提點服務

京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，過去兩年送貨上門的訂單比例高速增長，自提點取件的訂單則出現平穩及下降趨勢，但考慮到香港人口密集，線下零售高度發達，他們近年也在研究提升自提點服務。例如他發現到用戶集中在下午取貨，惟受礙於香港自提點的空間不足，部份店舖找貨時間較長，甚至出現丟貨的情況。

海怡半島怡韻閣10月11日有大量拼多多貨物被棄置地上。（網頁截圖）

訂單量密集地區將增設由京東自營的自提點

馬偉透露，京東正在升級香港的自提點，未來將與營業時間穩定及佔地空間大的自提點合作，同時在訂單量密集的地區增設自營的自提點。「方便客戶隨時隨地，不排隊就能輕鬆拿到貨，這個就是我們希望的自提點升級。」