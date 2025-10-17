淘寶雙11攻略 單件貨品85折起疊加0運費　一招自製雙重折扣+回贈

首個0運費的「淘寶雙11」由10月15日開跑，一直玩至11月14日，堪稱史上最長雙11優惠。今年除了可以用「官方立減」85折起優惠入手男女服飾、3C用品、包裝食品、寵物用品，還有過百萬件大型傢俬參戰，而且包郵商品已達億萬量級，買一件都能包郵到香港，真是「淘咩都包」！即到淘寶雙11會場選購：https://intl.taobao.com/sk/_b.jYjvw

今年「淘寶雙11」分為「預售期」和「正式開賣」，前者10月15日晚上8時開始至10月20日下午5時59分；正式開賣則從10月20日晚上8時開始，直至11月14日晚上11時59分。

淘寶今年主推0運費包郵以及「官方立減」玩法，大家就算買單件商品都可享用平台低至85折的優惠及享受一件包郵到港。產品包括各類服飾、家品、電子和數碼產品、寵物用品，以及包裝食品等包羅萬有。官方為雙11預備了10億元人民幣補貼，大家毋須為包郵勉強湊單，一件也可享0運費包郵，買得更輕鬆！大家購買時留意，只要商品帶有「1件包郵HK」的標籤，就可享用0運費優惠。

2025雙11包郵商品推介

入秋換季，或者為家中主子入手寵物用品，都不能錯過今年淘寶雙11 勁減優惠，以下就為大家搜羅6款必買包郵商品：

NEVA HU回歸經典|廓形重工pu皮衣外套女黑色覆古機車夾克上衣

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.NYiw4

波司登冬季新款情侶戶外極寒保暖毛領鵝絨羽絨服

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.bYj8v

韓國秋冬高級感男士毛衣韓版寬松休閒純色翻領針織polo衫長袖外套

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.LYjx9

喵享家第五代寵物自動陶瓷貓咪飲水機恒溫流動水不插電無線飲水機

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.fYi6i

【樊振東同款】笑容加usmile沖牙器便攜式水牙線家用洗牙齒器專用

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.dYGlH

漫遊新款側開蓋行李箱可擴展拉桿箱拉鏈20吋24旅行箱登機皮箱

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.zYjlZ

買傢俬，上淘寶！百萬家居改造計劃 資助你家居大改造

除了服務和家品，現在大家還可以在淘寶「傢俬館」入手過百萬件大型傢俬，而且所有貨品損壞、送貨遲到、包裹遺失等情況都可獲得賠償，還可加購專業本地師傅上門安裝及除甲醛等增值服務，自然讓你買得安心，用得放心！

如果你覺得買家俬始終想看到實物的話，也可以到中港城嘅淘寶家具實體店PapaHome選購

淘寶還同步在10月14日至11月14日推出「百萬家居改造計劃」，送出總值超過人民幣100萬元紅包，贊助245個香港家庭改造家居。只要將你以影片或相片形式，在社交媒體分享以淘寶傢俬改造家居的經驗，即有機會贏得高達人民幣20,000大紅包！玩法詳情請見淘寶香港官方IG或淘寶APP。

淘寶「傢俬館」雙11商品推介：

西昊C300/C100一代人體工學椅電腦椅子辦公老板久坐電競書房座椅

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.bYjyN

實木電動升降桌電腦桌學習桌書桌家用辦公桌電競桌子可升降工作台

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.wYikw

布雷爾中古風升降實木茶幾客廳家用小戶型可移動橢圓形儲物茶桌子

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.XYixU

左下MOMA櫃日式覆古鐵皮鬥櫃中古四層五鬥餐邊櫃客廳家用金屬抽屜

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.CYjmq

折疊餐桌小戶型家用可伸縮橢圓半圓原木奶油風桌椅組合不占地25款

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.WYilL

貓抓布電動多功能沙發客廳2025新款可伸縮調節布藝沙發床一體兩用

購買連結：https://intl.taobao.com/sk/_b.UYil1

加碼優惠1：88VIP專享至少人民幣5,000元消費券

想慳上慳的話，就要把握機會用人民幣88元開通「88VIP」年卡，官方於雙11期間將分階段發放至少總值人民幣5,000元消費券，10月24日或之前開通年卡可先領取1,350元消費券！除了購物優惠，88VIP還可享多項獨家社利，包括香港退貨免運費、積分當錢用、24小時專屬客服，還可於指定大型品牌官方旗艦店95折優惠，疊加「官方立減」優惠使用，將雙11優惠最大化！

加碼優惠2：20%購物回贈

除了以上優惠，只要邀請好友落單，都有豐富禮遇！只要登入淘寶APP內「人人有得賺」活動頁面，分享商品連結並成功邀請好友落單，即可賺高達20%回贈！另外，只要成功介紹朋友註冊成淘寶香港新用戶並在7天內落單，即賺人民幣75元紅包，新用戶亦有人民幣50元新人紅包，一於齊齊賺住掃貨！

在「人人有得賺」活動頁面分享商品並邀請好友落單，即可賺取高達20%回贈。

成功介紹朋友註冊並在7天內落單，即賺人民幣75元紅包。

