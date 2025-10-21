「雙11」京東港人優惠一覽　自營商品¥99包郵送上門、周六半價等

【雙11／雙十一／京東／包郵／網購優惠】內地大型電商網購節日「雙11」將至，京東港澳今日（21日）公布港人雙11優惠活動，包括自營商品訂單滿99元人民幣免費送上門，涵蓋離島地區；同時推出九龍東補貼計劃，該區用戶獲專屬優惠券；此外亦有逢周末推「1蚊玩轉深圳」活動，跨境口岸更安排免費接駁巴士；推「周六真半價，日日享8折」活動等。所有優惠詳情，全部以人民幣為準，一文看清。



京東10月21日正式公布雙11港人優惠活動。（京東圖片）

2025年京東雙11優惠詳情。（京東圖片）

京東港澳今日公布雙11優惠活動詳情，今年京東特別為港人推出大量優惠，除了內地電商平台常見的跨店優惠外，也有新用戶優惠及地區性補貼等。此外，京東與電子支付平台合作推出可疊加的支付優惠，例如選用AlipayHK付款，每滿800元減50元。

滿99元免費送上門涵蓋離島區

港澳地區用戶在雙11期間，只要購買自營商品訂單金額滿99元，即可享受免費送貨上門服務，涵蓋離島地區，號稱該免郵門檻為目前香港電商市場最低。

京東港澳合業務負責人楊肯（左）、京東物流香港快遞業務負責人馬偉（右）。（梁鵬威攝）

九龍東有補貼計劃 送該區用戶專屬優惠券及滿減折扣

京東有見之前在沙田推出的補貼大受歡迎，今年在雙11期間再啟動九龍東補貼計劃，為該區用戶送出專屬優惠券及滿減折扣等，例如買滿99元減20元優惠券、買滿459元減60元優惠券等。

京東10月21日舉行記者會公布雙11優惠活動。（梁鵬威攝）

「周六真半價，日日享8折」包退貨及換新

京東推出「周六真半價，日日享8折」活動，涵蓋食品、個人護理、家居清潔等生活用品。每周六部份熱爆商品直接半價銷售，工作日則推8折優惠。相關商品提供30日包退、180日包換新等服務。

「1蚊玩轉深圳」︰免費接駁巴士、8隻大閘蟹99元

雙11期間，京東每逢周末推出「1蚊玩轉深圳」活動，在福田及深圳灣口岸安排免費接駁巴士，接送港人到深圳京東七鮮超市及新開張的京東MALL，若在京東港澳APP提前預約並參與活動，可獲得多項優惠，包括1元飲奶茶、99元享8隻大閘蟹、1元抽獎、有機會贏取大灣區航空的來回富國島機票等。

京東升級保障機制，實行 「買貴就賠」 政策。（京東港澳FB圖片）

升級保障機制推「買貴就賠」 政策

京東表示，今次雙11活動同時升級保障機制，包括實行 「買貴就賠」 政策，確保消費透明，還有上文提到的家電類商品30日包退、180日包換新，以及冷鏈服務等，向用戶提供更優質的售後服務。