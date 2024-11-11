雙11優惠｜零售業吸客　百佳惠康鬥早網上搶客　Uniqlo減價兩星期

今日（11月11日）是內地購物節日「雙11」正日，近年「雙11」消費推廣也吹到本港，消費市道疲弱，不只網店推出減11%或與「1」字相關優惠，在市面不少零售實體店也跟隨推優惠吸引。兩大超市百佳及惠康由實體店鬥到上網站，鬥早搶客，百佳由10月18日開始，惠康則於11月8日至14日推出網站購物滿1,111元可享89折優惠。



百佳惠康推111元專區

百佳網站則由10月18日至11月14日推出不同優惠，預告11月11日有「重磅優惠」，設有「$11專區」、「$111專區」、「低至89折」產品，以及指定產品買滿111元可享89折等。

百佳網站由10月18日至11月14日推出不同優惠。（百佳官方網頁圖片）

惠康網站在11月8日至14日期間，如顧客購物滿1,111元可享89折，惠康亦派1,000元優惠券；有指定產品可以買111元4件或3件，以及有111元或11元任選一件。

由11月8日至14日，在惠康購物滿1,111元即享89折。（惠康官方網頁圖片）

Uniqlo也推出「雙11購物節」，由11月1至14日共兩星期，會員可享額外購物賞，指定產品減價數十元。

Uniqlo也推出「雙11購物節」。（官方網頁圖片）

IKEA網購逾$4000可減$400

IKEA宜家家居也有推出優惠，在11月14日23:59前，顧客在優惠期內完成線上購物及付款，可享有購物滿4,000元，即減400元優惠，單筆交易最高減價400元。優惠只適用於在網上購買的傢俬家飾產品，而最低購物金額為4,000元，只計算產品的淨價格，不包括任何服務費用。

顧客網上單次購物滿$4000，可享即減港幣$400優惠。（IKEA官方網頁截圖）

Dyson推$111及第$1111加購指定物品優惠

Dyson提早由11月9日開始，至11日每日早上11時，經Dyson WhatsApp派發「震撼$111加碼優惠碼」。在官方網站消費滿6,980元，即可以111元於同一訂單加購指定產品一件，每日只有33個名額，售完即止。

顧客消費滿6,980元，亦可以用「重磅$1,111加購優惠碼」，以1,111元加購指定產品一件，限量330個名額。

Dyson顧客消費滿6,980元，可以指定金額加購Dyson指定產品一件。（Dyson官方網頁截圖）

國泰航空用優惠編號買機票享11%折扣

國泰會員在11月1日至11日期間，使用優惠編號 FLY11SALE 預訂來回或單程機票，即享11%折扣。可享「11%機票折扣優惠」；憑相同優惠編號 FLY11SALE 預訂頭等或商務客艙，可同時享11%機票折扣及額外雙倍里數獎賞。

國泰會員在優惠期間，預訂任何目的地航班，即可專享11%機票折扣優惠。（國泰航空官方網頁截圖）

ASUS推指定網店購物減$300

於指定網店11月11日00:00起，購買ASUS/ROG指定系列產品，憑優惠碼「ASUS1111」即減300元。網店包括Centralfield、Pegasus、SE、Worldwide、Jumbo、Foresoon、Wellent、2000Fun