女西醫蔡淑梅涉疫情期間濫發免針紙案　蔡裁決要換律師12.3再提訊

女西醫蔡淑梅涉在疫情期間濫發「免針紙」逾12000張，其丈夫並涉處理其所得款項亦被控洗黑錢案（DCCC 228/2024），原定今（11日）在區域法院裁決，惟蔡今向法庭表示剛解僱了律師團，要求押後兩個月及重開案。



暫委法官勞潔儀卻指，蔡早對律師不滿，卻現在才醒覺，批評有延誤之嫌，只給蔡3星期找律師，把案押後至12月3日再提訊。



女被告蔡淑梅(左)及男被告白偉雄(右)。(陳曉欣攝)

兩人被控不誠實取用電腦及洗黑錢

兩名被告分別為女被告蔡淑梅，66歲，醫生和男被告白偉雄，64歲。蔡被控一項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，指她於 2022年1月30日至同年9月3日期間在港，不誠實地意圖欺騙，而取用香港特別行政區政府的電腦，涉及12,768張免針紙，她另被控16項「不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪」的交替控罪，指她於同年6月4日至同年9月3日，向15人發免針紙時不誠實使用政府電腦。

蔡亦被控1項洗黑錢罪，指她於2022年4月9日至同年9月3日，處理570,300元的黑錢。她和白另被控6項洗黑錢罪，指他們於2022年7月7日至同年10月10日期間，處理約757萬黑錢。

蔡指原有律師未向法庭呈有利辯方的證據

蔡淑梅今表示，她發現原有律師團隊在審訊中，沒向法庭呈遞很多有利辯方的證據，故在上周解僱律師，並請求押後兩個月，以委聘新律師團隊，申請重開案情。暫委法官勞潔儀明言，案件由結案陳詞至今已事隔7個月，蔡對律師不滿，卻「隔咁耐先醒覺」，批評有延誤，不能無了期押後案件。勞官最終給予蔡3周找律師，押後至12月3日，若找不到律師蔡就須自行代表。

官稱不能無了期押後案件

蔡表示，有很多客觀條件令她無法及早找到律師，她透露在10月曾與原有律師團隊開會，對方表示不會協助入稟（誓章），她迫於無奈才解聘。勞官強調不能再次無了期押後案件，給予蔡3周找律師，「如果你對律師冇信心，你就自己代表自己」。蔡的丈夫則會自行代表。