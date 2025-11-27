西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　蔡夫指其妻絕對奉公守法　稱是一場誤會

西醫蔡淑梅涉濫發免針紙一案，今（27日）在區域法院續審，蔡的丈夫白偉雄作供。白指，蔡是家中經濟支柱。他幾年前退休後，做家庭主夫，每天開車接載蔡上下班，亦會協助把蔡診所的收入存入銀行。就蔡被指濫發免針紙，白強調未有懷疑妻子，並稱：「好了解我太太絕對係一個奉公守法既人，深信純粹係一個誤會。」就他被控洗黑錢罪，白解釋當時部份轉帳，用於開設戶口所需的最低存款要求，或測試銀行手機應用程式。



女被告蔡淑梅，66歲，醫生，和男被告白偉雄，64歲。蔡現被控一項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，指她於 2022年1月30日至同年9月3日期間在港，不誠實地意圖欺騙，而取用香港特別行政區政府的電腦，涉及12,768張免針紙，她另被控16項「不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪」的交替控罪，指她於同年6月4日日至同年9月3日，向15人發免針紙時不誠實使用政府電腦。

蔡另被1項洗黑錢罪，指她於2022年4月9日至同年9月3日，處理570,300元的黑錢，她和白另被控6項洗黑錢罪，指他們於2022年7月7日至同年10月10日期間，處理約757萬黑錢。

男被告白偉雄稱，自退休後便做了家庭主夫，每天做早餐及駕車接載妻子蔡淑梅上下班。(朱棨新攝)

女被告蔡淑梅是一名西醫，她否認在疫情期間，向病人濫發免針紙。(朱棨新攝)

兩夫婦曾因買賣物業破產

被告白偉雄作供時透露，他和蔡於1987結婚，蔡是家中經濟支柱，兩人育有兩名女兒。他曾從事金融業、汽車買賣和保險業。2003年時，他因買賣物業資不抵債，他和蔡一同破產，4年後，兩人的破產令被解除。他形容破產時「好淒涼」，至破產令解除後的10多年，則是「食唔飽、著唔暖」，同時「唔會餓親」。

為享高息開設新加坡離岸戶口

白續稱，至2021、2022年左右退休後，做家庭主夫，會每天煮早餐，開車接載蔡上下班。他和蔡不談公事，不知她的診所怎樣運作。但他會把前一天的診所收入，存入蔡的銀行戶口。至2022年4月時，蔡的診所收入增加，他亦不想到櫃員機存錢，因此在診所附近的花旗銀行開設聯名戶口。他其後得知，開設新加坡的離岸戶口可享更高利息，因此同年8月時開設一個新加坡的聯名離岸戶口。

指妻子絕對奉公守法

蔡於同年9月5日被捕，其後獲釋。白指，當時知道妻子被指製造虛假文書，但他強調：「我完全唔會懷疑太太有呢嗰犯罪行為。」又稱：「好了解我太太絕對係一個奉公守法既人，深信純粹係一個誤會。」

轉賑是為測試銀行應用程式

就涉及的洗黑錢罪，白解釋當時開設一個新加坡的個人戶口，但戶口設有最低存款要求，他把部份款項轉至該戶口。至於部份控罪涉及把款項轉至白的東亞和中銀戶口，他稱當時要測試該些銀行應用程式。被問及測試結果，白指表現參差，謂：「有啲好，有啲唔好。」

此外，案中有兩項洗黑錢罪指蔡和白兩人，把他們的保險單轉讓予女兒。白稱此舉只為使女兒日後處理保險單，照顧他們，他沒有懷疑過款項來自不法行為。

案件編號：DCCC 228/2024