陳志新離世｜美荷樓活化推手　青年旅舍協會：無私奉獻受各界敬仰

香港青年旅舍協會（HKYHA）發訃告，指協會前主席、現任行政委員會委員、YHA美荷樓青年旅舍營運工作小組主席陳志新於周日（2026年11月8日）安詳離世。訃告稱，陳志新於1995年至2005年擔任主席期間積極拓展旅舍網絡，帶領協會轉型，更親自領導深水埗「美荷樓活化計劃」之營運小組，成功將二級歷史建築轉化為現代化青年旅舍與民間博物館，為保育香港歷史及宣揚社區精神作出了不可磨滅的歷史貢獻。協會稱陳志新遠見卓識、無私奉獻，深受各界敬仰。



香港青年旅舍協會（HKYHA）發訃告，指協會前主席、現任行政委員會委員、YHA美荷樓青年旅舍營運工作小組主席陳志新於11月8日安詳離世。（香港青年旅舍協會）

香港青年旅舍協會表示對陳志新辭世，該會仝人均十分惋惜，協會在訃告中向陳志新致敬及向其家人致以深切慰問，又指陳志新的遠見卓識、無私奉獻，深受各界敬仰。

青年旅舍協會前主席 美荷樓青年旅舍營運工作小組主席

陳志新是香港青年旅舍協會（HKYHA）前主席、現任行政委員會委員、YHA美荷樓青年旅舍營運工作小組主席，訃告稱他於2026年11月8日安詳離世。

訃告：一生致力於社會服務與青年發展

訃告指，陳志新一生致力於社會服務與青年發展，1995年至2005年期間擔任香港青年旅舍協會主席，任內積極拓展旅舍網絡，帶領協會轉型。其後更親自領導深水埗「美荷樓活化計劃」之營運小組，成功將二級歷史建築轉化為現代化青年旅舍與民間博物館，為保育香港歷史及宣揚社區精神作出了不可磨滅的歷史貢獻。

陳志新於1995年至2005擔任主席期間積極拓展旅舍網絡，帶領協會轉型，更親自領導深水埗「美荷樓活化計劃」之營運小組，成功將二級歷史建築轉化為現代化青年旅舍與民間博物館。（香港青年旅舍協會）

資訊補充：美荷樓/美荷樓生活館是什麼

【美荷樓/美荷樓青年旅舍】1953年聖誕夜在石硤尾發生的一場大火，令大量木屋區居民流離失所，後來港英政府於原址興建徙置大廈，美荷樓便是其中之一。美荷樓生活館近日重開，推出「歲月留情」展覽，增設十大主題展區還原大牌檔、街市、雜貨舖等場景，並以居民口述歷史描繪50、60年代基層生活。👉看全文

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美荷樓是災後首八座徙置大廈之一，可以說是香港公屋政策先驅，當時居民生活充分反映五、六十年代香港經濟、文化狀況。「歲月留情」展覽分為兩層，新設地下展廳分成十個主題展區，展示雜貨舖「糴米」、「飛髮」、制水時期「擔水」、大牌檔「食嗱喳麵」、遊樂場「彈波子」、「跳大繩」等街坊日常生活場景。

地下展廳（圖片由美荷樓生活館提供）

展覽亦介紹不少生活冷知識，例如「大牌檔」名字緣由原來有關早年小販牌照政策：當時固定攤檔獲發大牌，流動小販則獲發細牌，故稱「大牌檔」。大牌檔多是相鄰而排，所以又稱為「大排檔」。

地下展廳（圖片由美荷樓生活館提供）

而同層另一展廳則展示六十年代涼茶店風貌，當時並不是所有市民都接受西方醫療及藥物，飲涼茶較經濟、方便、亦可作保健強身之用。在六十年代，電視、收音機及點唱機等娛樂工具並未普及至每家每戶，配備這些設施的涼茶舖自然成為街坊昔日聚腳地。不少人最愛到涼茶舖收聽李我、蕭湘「天空小說」，不知有沒有讀者曾聽過他們節目？

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而一樓展廳則聚焦於居住環境，以街坊口述歷史還原美荷樓初期單位，展示徙置大廈擠迫環境，如一屋兩戶、五人單位中的「閣仔」等。主題展區亦展出走廊廚房、公厠及公共浴室等美荷樓設計特色，介紹不同年代香港具代表性公共房屋設計，及美荷樓舊居民網絡。

展重開後加入實境（AR）及手機應用程式，參觀者可透過手機程式或展館提供的平板電腦觀看當年展示場館當年實際使用場景。