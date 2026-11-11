電話卡實名登記｜擬修例限每人每電訊商3張　借售已登記卡刑事化

為加強打擊電話騙案，政府早前提出完善電話卡實名制，擬降低每人可於每間電訊商登記的電話卡數量由最多10張減至3張。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（11日）表示，預期相關措施有助減低不法之徒用電話卡作詐騙機會，局方正積極準備修改相關法律細節，連同將借出或轉售已登記電話卡等行為刑事化等建議諮詢公眾及業界。



上限由10張減至3張 非法借售已登記電話卡可囚12個月

電話儲值卡實名登記制實施逾3年，政府去年向立法會建議修訂《電訊條例》以打擊電話詐騙。其中個人用戶可登記的電話儲值卡數量，將由每間電訊商最多10張減至3張；同時訂立新罪行打擊三類不當使用的行為，包括買賣或租借、管有他人的電話儲值卡等，最高可判罰2.5萬元或監禁12個月。

選委界立法會議員朱立威。（直播截圖）

丘應樺稱未來數月將諮詢公眾 料有助減低詐騙

立法會今日處理有關「優化電話智能卡實名登記制」的口頭質詢。民建聯選委界議員朱立威問到預期修例的時間表。丘應樺表示，局方正積極準備修改相關法律細節，計劃未來數個月就建議諮詢公眾及業界，預期大幅降低個人用戶的電話卡最高登記數目上限，有助減低被不法之徒濫用電話卡進行詐騙的機會。他又稱，根據對電訊服務供應商所提供統計數據的分析，約98%的個人用戶在每間電訊服務供應商登記不超過3張儲值卡。

截至今年9月底攔截逾1.8萬個 本地及非本地電話號碼

他又提到，為了阻止詐騙集團利用電話服務進行詐騙，警方與電訊商早前已建立機制，包括根據警方提供的紀錄，盡快攔截涉嫌詐騙的電話號碼，以及停用已知詐騙網絡電話號碼。截至今年9月底，電訊商共攔截逾1.8萬個本地及非本地電話號碼。

政府早前提出完善電話卡實名制，擬降低每人可於每間電訊商登記的電話卡數量由最多10張減至3張。（資料圖片。）

朱立威推算每人仍可申請登記93張電話卡

朱立威指，目前全港有31間電訊商，以每人可於每間電訊商申請最多3張電話卡推算，每人最多可申請93張，數量仍然不少，關注政府會否考慮為每人訂立登記上限。丘應樺表示，其他國家或經濟體都有以每間電訊商3張電話卡為上限，諮詢期間會吸納社會意見，惟強調要顧及經營環境和市民實際需要。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒。（直播截圖）

實政圓桌議員莊豪鋒指，目前香港有20多間虛擬電訊商，關注現時電話騙案來源是否集中個別虛擬電訊商中，假若發現特定電話卡品牌出現較多的騙案，當局會否作出調查相關電訊商會否「掛羊頭賣狗肉」，表面上為服務提供者，實際與詐騙集團合作。丘應樺指，騙徒手法層出不窮，他們會採用所有電訊商網絡，亦有可能會用每一個電訊商所發出電話卡進行詐騙。