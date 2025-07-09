電話卡實名制｜當局擬修例每人每電訊商限開3張卡　增3行為列罪行

電話儲值卡實名登記制已實施逾兩年，當局擬明年向立法會提交建議，修訂《電訊條例》以打擊電話詐騙。其中個人用戶可登記的電話儲值卡數量，將由每間電訊商最多10張減至3張；同時訂立新罪行打擊三類不當使用的行為，包括買賣或租借、管有他人的電話儲值卡等，最高可判罰2.5萬元或監禁12個月。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，目前當局無法防止轉賣，市民也有機會被盜用身份開卡，惟電訊商沒有資料庫，阻截的能力有限，因此電話騙案至今仍然猖獗。他認為當局的建議僅限個人用戶，即商業用戶不受影響，相信對社會帶來的影響不大。



當局擬明年向立法會提交修例建議，收緊每人在每間電訊商可登記的電話卡上限，由現時最多10張，減至3張。（朱永倫攝）

當局建議訂立新罪行，以打擊不當使用電話儲值卡的行為。（朱永倫攝）

收緊每人每間電訊商可登記上限 由10張減至3張

商務及經濟發展局提交立法會文件指，為減低不法之徒利用電話儲值卡詐騙，當局建議縮減個人用戶可登記的數量上限，由目前每人准向每間電訊商最多登記10張，減至最多登記3張。當局認為此舉可減少電話儲值卡濫用的情況，同時對大部份用戶不會帶來影響。

當局又建議訂立新罪行，以打擊不當使用電話儲值卡的行為，包括提供或唆使提供個人資料，用作登記他人的電話儲值卡；買賣或租借已登記的電話儲值卡；管有以他人資料作登記的電話智能卡。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

違例者最高可判罰2.5萬元或監禁12個月

當局目標明年向立法會提交修訂《電訊條例》的建議，違例者最高可判罰2.5萬元或監禁12個月。換言之，若不法之徒日後在市面或社交平台兜售、或向他人提供個人資料實名登記等電話儲值卡，都可能構成犯罪。

方保僑︰電話儲值卡實名制後仍無法防止被轉賣

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然電話儲值卡已轉為實名制，但目前無法防止轉賣，市民也有機會因遺失身份證等情況，被不法之徒盜用身份登記開卡，惟電訊商沒有身份資料庫，阻截的能力有限，因此電話騙案至今仍然猖獗。

電話儲值卡實名登記制已實施逾兩年。（資料圖片）

方保僑估計，電話儲值卡實名制經過逾兩年的實施後，當局估算每人登記3張已足夠，於是縮減可登記的上限，同時立法打擊管有及買賣等行為，以減少電騙的數量。「拉到發現電話卡唔係你，係借個名畀人用定跌咗身份證，要有理由解釋。」

方保僑又指，當局的建議僅限個人用戶，即商業用戶不受影響，他認為一般人持有兩至三張電話儲值卡已足夠，相信對社會帶來的影響不大。