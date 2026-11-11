鋼琴家王羽佳香港演出突取消曲目　主辦方指藝術考量　將全額退款

鋼琴家王羽佳於周一（9日）起一連兩晚，與馬勒室樂團在香港文化中心音樂廳演出，原定演奏四首曲目。惟有不少觀眾在社交平台訴苦，稱昨晚（10日）樂團突然取消最後一首曲目，又不滿王羽佳在台上時間只有不足20分鐘。



主辦方隨後透過電郵公布安排全額退款，並解釋音樂家基於藝術考量，決定於整個亞洲巡演節目中抽起曲目，又解釋演出前一直積極斡旋，原獲告知王羽佳將以加奏（encores）的形式彌補縮減的演出時間，惟此安排最終未能完全實現。



消委會回覆指，接獲少量有關該音樂會的投訴，會按既定程序處理，並協助消費者與有關機構跟進及調停。



鋼琴家王羽佳。（飛躍演奏香港網站）

觀眾投訴大會取消最後一曲目：好突然完咗又冇encore

該音樂會為「飛躍演奏香港二十周年」樂季節目，今次香港站是王羽佳與馬勒室樂團合作亞洲巡演的首站，票價介乎320至1980元。

11月10日原定演奏的4首曲目，包括浦羅哥菲夫《第一交響曲「古典交響曲」》、卡普斯汀《第四鋼琴協奏曲，作品56》、莫札特《A大調第二十九交響曲，K. 201》，以及齊法斯曼《為鋼琴與樂團而作的爵士組曲》。

不過，有觀眾在社交平台表示，表演初段公布取消最後一首曲目，並改為另一首同由樂團挑選的曲目。而樂團中場休息後離開，「好突然完咗又冇encore，點解待遇同噚日差咁遠？」另有人質疑，為何鋼琴家王羽佳在台上表演時間不足20分鐘，要求主辦方退款。

鋼琴家王羽佳。（飛躍演奏香港網站）

主辦方：演出音樂家基於藝術考量取消

大批觀眾表示去信主辦方投訴，要求退款。主辦方「飛躍演奏香港」隨後透過電郵公布，對於節目更改令觀眾感到失望與不滿，深表歉意，並解釋演出音樂家基於藝術考量，決定於整個亞洲巡演節目中抽起原定演出之宵法斯愛《爵士組曲》（Tsfasman Jazz Suite），當晚其餘曲目則維持不變。

「飛躍演奏香港」表示，有別於其他巡演城市，在獲悉演出團隊的意向後，並未立即接納此節目更改，在演出之前一直積極幹旋，全力爭取替代曲目。主辦方指，由於香港為巡演首站，巡演的最終曲目安排直至演出當天仍在持續商討中。

香港文化中心。（資料圖片／高仲明攝）

主辦安排全額退款 最遲11.25填退票表格申請

主辦方續表示，獲告知王羽佳將以加奏（encores）的形式彌補縮減的演出時間。遺憾的是，此安排最終未能完全實現，導致觀眾在極為倉卒的情況下才獲悉改動，亦令部份觀眾認為演出未能符合期望。

「飛躍演奏香港」將為購票觀眾提供門票全額退款，觀眾須於11月25日晚上11時59分前填妥退票表格，表格填妥後8星期內按票面值退還至原付款途徑。