興達大廈2000萬維修貪污案　法團主席及委員否認行賄受審

廉政公署2023年在「火網」行動中拘捕樓宇管理業內貪污集團骨幹成員，控告23人涉嫌串謀行賄受賄及詐騙，涉及16個住宅或商廈的多項工程，合約總值約5.2億元。其中涉及興達大廈法團2000萬元大維修貪污一案今（11日）於區域法院開審，3名集團骨幹成員、法團主席和委員否認2項串謀向代理人提供利益罪受審。



5名被告為：莊聰圖（董事，60歲）、林雪邊（商人，53歲）、杜漢森（商人，47歲）、張建華（的士司機，55歲）及粘清波（裝修工人，49歲）。莊、林及杜被指是貪污圍標集團成員，張和粘分別是法團主席和委員。

莊、林、杜和張同被控1項串謀向代理人提供利益罪，指4人於2022年9月29日至2023年1月4日期間串謀向張提供多筆款項，作為張協助關聯公司取得涉案合約的報酬；莊、林和粘另被控1項串謀向代理人提供利益罪，則指4人於上述時段向粘、鍾陳青蓮及鄧燦培提供等同興達大廈大型維修工程項目合約款額10%的款項，作為粘等人協助取得合約的報酬。

被告莊聰圖。（陳曉欣攝）

被告粘清波。（陳曉欣攝）

被告張建華。（陳曉欣攝）

被告林雪邊。(陳曉欣攝）

控方指集團安插自己人任工程顧問

控方開案陳詞指，集團安插「自己人」出任工程顧問唱好有關聯的承建商。廉署監聽發現，法團成員被要求以「貓紙」協助「正莊」取得良好的面試表現，及推薦業主選擇「正莊」，並抨擊其他公司標價偏低、不可靠。有集團成員稱，以往成本價1000萬元的工程，可以被推高至3000萬元中標。廉署在2023年1月6日舉行業主大會前拘捕被告。

林疑輕微中風

林雪邊的代表大律師馬維騉今指，林日前出現懷疑輕微再中風，他感到腦部不適及左眼視力模糊，醫生建議林看專科。法官批准林在下午到養和醫院接受檢查。

粘清波一方指，會爭議警誡供詞的可呈堂性；杜漢森一方則指，會爭議廉署監聽行動取得的證據；莊聰圖一方則會爭議WhatsApp記錄。法庭明將處理莊和杜提出的法律爭議，及後處理粘的警誡供詞爭議。