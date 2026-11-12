猴痘｜26歲男確診　潛伏期內曾與社交App結識男子性接觸

衞生署衞生防護中心周三（11月11日）公布，正調查一宗猴痘確診個案，患者為一名26歲男子。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港透過社交媒體平台結識其他男子，並有高風險性接觸。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。中心又呼籲市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。



圖為將軍澳醫院。（資料圖片）

衞生防護中心公布，新增的26歲男患者於11月1日起，其生殖器官、手部及面部出現皮疹，其後出現發燒。他於11月8日到將軍澳醫院求診，獲安排留院接受隔離治療，目前情況穩定。其臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。

8月至今26宗新個案 潛伏期內均有高風險性行為

中心指出，自2022年起至今，本港共錄得119宗猴痘個案，分別為94宗本地個案、25宗輸入個案，全部病人均為男性。流行病學調查顯示，8月至今錄得的26宗個案中，所有患者均報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，大部分病人未曾接種猴痘疫苗。

此外，8月至今錄得的本地個案中，患者較常使用個別交友應用程式尋找陌生男性性伴侶。部份患者確診後，未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。

有見及此，中心已加強於社交媒體平台的猴痘防控宣傳，並透過相關交友應用程式營運商，定期向所有香港用戶推送有關預防猴痘和推廣疫苗接種的資訊。

香港衞生防護中心公布新增一宗猴痘確診個案。（資料圖片）

9月底至今 共為973名高風險者接種疫苗

猴痘疫苗可預防感染和嚴重疾病；研究顯示接種兩劑可降低82%感染率。自9月底起，除政府設立的恆常接種地點外，中心早前在衞生防護中心大樓增設額外的猴痘疫苗接種中心，並與相關非政府組織合辦多場外展疫苗接種服務。自9月28日起，原有和額外的多個接種點，共為973名高風險人士接種猴痘疫苗。