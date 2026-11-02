市建局辦「城市建新室」展覽　參觀者可踩健身單車配VR穿越舊街道

踏着漫步機模擬上唐樓3樓，直擊廚廁合一劏房；戴上VR儀器踩着健身單車，穿梭舊區街道，觀看更新項目如何改變舊區，到最後感受一下凌空在維港水面，這是市區重建局為慶祝成立25周年的「城市建新室」主題展覽導賞項目。該展覽於明日（3日）起在中環開放予已預約公眾參觀，帶領參觀者以體力、視覺及嗅覺多重感官，沉浸式探索市建局四分一世紀以來的發展歷程、成果及對未來宜居城市的想像。



市建局為「城市建新室」展覽揭幕。(市建局提供)

市建局今日（2日）為「城市建新室」展覽揭幕，行政總監蔡宏興在儀式上致辭時表示，今次展覽名稱靈感來自健身和健康管理概念，城市更新與保持健康一樣，都是持續累積的過程；透過適時更新、用心規劃與長遠投入，才能令城市保持活力。

市建局行政總監蔡宏興。(市建局提供)

「城市建新室」展覽設於中環中心地下共享空間H6 CONET，周二（3日）起正式開放予公眾免費參觀。成功預約人士會獲安排參加導賞團，先參觀早前全面翻新的「市區更新探知館」，除了解市建局的工作，更可看以假亂真的舊區板間房、籠屋及上下格舊式「閣仔」，當中部份展品更是由市建局重建項目保留下的「真品」。

導賞團之後前往「城市建新室」作沉浸式體驗。展覽特意加入多項互動體驗，鼓勵參觀者「以身體去感受，以感官引發共鳴」。

「更上一層唐樓」，參觀者可踏上漫步機，面前弧形巨型屏幕展示的舊區唐樓內昏暗、石屎剝落、失修的模擬樓梯影像。(市建局提供)

其中，在「更上一層唐樓」，參觀者踏着漫步機拾級而上，到深水埗兼善里重建項目的一個「唐三樓」單位，感受居民每日需踏上殘舊樓梯、身處衛生環境欠佳住宅的挑戰；旅程亦會進入一個廚廁合一的劏房單位，從感官體驗市區更新對改善居民生活環境的迫切性。

「遊始至今 踏見未來」VR互動體驗，參觀者戴着VR眼鏡並踏上健身單車，仿如穿梭土瓜灣及九龍城街道。(市建局提供)

另一必玩是「遊始至今 踏見未來」VR互動體驗，參觀者戴着VR眼鏡並踏上健身單車，仿如穿梭土瓜灣及九龍城街道，抬頭觀看區內重建項目，並率先以第一視角觀看日後土瓜灣鴻福街望向維港景致。到影片最後更有「彩蛋」，可以感受如同凌空在維港水面。

「AI 智能照相亭」讓參觀者拍攝以市建局標誌性發展項目為背景的照片，生成專屬的雜誌封面照片。(市建局提供)

太子花墟是市建局其中一個更新發展項目，參觀者在「花墟感官漫遊」中戴上耳機，在多感官電話亭內感受花香，用視覺、聽覺和嗅覺率先感受未來花墟「城市水道」與綠化空間的優美藍圖。

參觀者在看完展覽並填妥問卷後，可獲寓意市區更新展現新氣象的「市區『巾』新」運動毛巾或「新一代建築『襪』」設計印花襪。離開前記得留意「市區更新25問」舊信箱展牆，除了打卡，更可揭開市建局25個鮮為人知的社區「冷知識」。

展覽資料及預約：



• 展覽名稱：市建局25周年展覽「城市建新室」



• 展期：2026年11月3日至12月18日（逢星期二至日開放，逢星期一閉館）



• 時間：早上10時至晚上7時（每節45分鐘，需提前網上預約）



• 費用：全免



附預約網址