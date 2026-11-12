引入教師執業證書　教育條例修訂明刊憲　11.25交立法會首讀二讀

政府將於明日（13日）在憲報刊登《2026年教育（修訂）條例草案》，以引入教師執業證明書要求，未來在學校任教的教師須持有教師註冊及執業證明書，相關執業證明書的有效期將不超逾三個學年，申請的條件包括教師須符合持續專業發展要求。

條例草案亦會設立機制處理被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜，防止被裁定干犯國安罪行的人士在學校任教。條例草案將於本月25日提交立法會進行首讀及二讀。



政府於2025年的《施政報告》提出，研究修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。(資料圖片)

所有學校教師包括校長 須持教師註冊及執業證明書

據政府公布，《2026年教育（修訂）條例草案》將於明日刊憲，相關條例草案將訂明法定要求，規定所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師（包括校長），必須持有教師註冊及執業證明書，方可在學校任教。

條例草案亦會列明申請執業證明書所需的條件，包括教師須符合持續專業發展要求，方可取得執業證明書，以確保所有教師緊貼全球和本地教育政策的最新發展，使其知識和教學法能夠切合學生及社會需要；而執業證明書的有效期將不超逾三個學年。

設立防護機制 處理犯國安罪行人士教師註冊

此外，條例草案亦會設立防護機制，處理被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜，防止被裁定干犯國安罪行的人士在學校任教。

教育局發言人稱，局方參考不同地區的教師註冊制度，以及香港不同專業的註冊及執業證明書要求，認為在現行教師註冊的法定要求上，將持有執業證明書訂為執教的必備條件，能夠讓社會更認同教育專業，並提升教師的社會地位。

發言人又說，教師是學生的楷模，其言行、操守和價值觀對學生影響深遠，在複雜多變和急速發展的社會，公眾和家長對教師專業質素的期望日益提高，條例草案切合學校實際運作需要，能推動教師與時並進及加強教師管理，其最終目標為保障學生的福祉。

政府將於明日（13日）在憲報刊登《2026年教育（修訂）條例草案》。(資料圖片)

約9萬教師屬「雪藏牌」

翻查今年1月教育局向立法會提交的文件，當中提到持有檢定教員證的人士超過16萬，當中7萬人正在執業，其餘主要為已達退休年齡、離開教育行業、沒有任職學校紀錄的人士。

須符合6大要求

文件也提及，申請執業證書的人士須符合以下要求：

．持有有效的檢定教員證明書或准用教員許可證

．已獲學校聘請為該校教師

．申報於過去三年有否曾被裁定干犯刑事罪行

．聲明是否維護教師的專業，遵守法律及相關規則，包括《憲法》、《基本法》和《香港國安法》

．符合指定持續專業發展的要求

．通常居於香港



持續專業發展方面，教育局建議短期代課教師，如在12個月內受聘不超過30個上學日，可獲豁免執業證書要求。對於剛畢業立即加入教師行列的人士，教育局會視其為已符合持續專業發展要求；而長期的日薪代課教師及重投教學行業的人士，教育局會探討培訓課程以便他們符合要求。