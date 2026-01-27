教師執業證書下半年交立會審　教局研須達進修時數、無刑事紀錄

去年《施政報告》提出，研究修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。教育局局長蔡若蓮表示，當局已展開修例工作，預計今年2月徵詢委員會意見，下半年提交《條例》修訂草案予立法會審議。她指，教師要取得執業證書要求，符合專業進修、無刑事紀錄、在校執業等。教育局副秘書長劉穎賢提到，目前每位教師須每3年完成150小時教師專業進修，當局會循此基礎上思考安排，「150小時入面，有幾多小時要有呢？」



蔡若蓮出席立法會教育事務委員會時表示，引入教師執業證書要求，既可保障教師專業，形象可與其他專業看齊。她表示，教師要取得執業證書，須符合專業進修、無刑事紀錄、在學校執業等。而證書亦設有年期限制。

教局：每3年150小時專業培訓「基礎」上考慮

教育局副秘書長劉穎賢提到，目前教師註冊屬終身制，註冊制度不變，只是額外引入執業證書。她表示，執業證書其中一個要求，是符合教師專業發展，目前教師每3年完成150小時專業培訓，當中有30小時為核心培訓，大部老師都符合要求。她指，當局會循此基礎上思考安排，「150小時入面，有幾多小時係要有呢」，亦會研究培訓安排。

蔡若蓮指，當局現已開展修訂《教育條例》的工作，研究引入執業證書和定期更新要求，確保所有任教於香港學校的教師均為適合及適當人選，維護教師團隊的專業質素。局方將於今年2月徵詢委員會意見，並計劃於今年下半年提交《條例》修訂草案予立法會審議。