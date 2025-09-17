施政報告2025｜研引教師執業證書制　消息：證書設限期需定期更新

新一份《施政報告》提出，當局將研究修訂《教育條例》，引入執業證書制度及定期更新要求，以確保所有教師均為適合及適當人選。政府消息人士指，將要求教師同時持有教師注冊及執業證書才可任教，該證書設有期限，需定時更新。消息人士又透露，教育局正諮詢律政司，希望明年向立法會提交草擬法案。



《施政報告》提出，當局將研究修訂《教育條例》，引入執業證書制度及定期更新要求。（資料圖片）

研明年内向立法會遞交修訂草案

消息指，近年社會上有許多聲音要求檢討教師「終身註冊制」，當局因此參考其他專業注冊機制，要求教師須獲執業證書。消息指，證書將設有期限，需定期審批。從而確保教師可「持續地符合專業發展資格」。

消息指，將就有關證書的落實細節諮詢持份者，表示一般教師均能符合。消息指，會考慮老師過往刑事紀錄及持續進修情況等因素審批證書。據了解，教育局正諮詢律政司，希望可於明年内向立法會遞交修訂草案。

教育界立法會議員朱國強表示，相關措施詳情仍待敲定，但引起教育界擔心措施會否徒添前線教師的壓力，不利優秀人才任教等疑慮。朱國強表示，期望當局充分諮詢，特別是聆聽及考慮現職的前線教師、教育團體與工會意見，機制亦須清晰、務實及廣為教育界接受，以維護並提升教師專業。