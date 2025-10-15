教師執業證書｜教局晤學界代表研年期　教工會倡現職教師免考核

新一份《施政報告》提出，政府擬修訂《教育條例》引入教師執業證書制度及定期更新要求。教育局昨（14日）召開閉門會議，與中小學界代會面，據報會上探討執業證書的有效年期，料將來可規範「雪藏牌」教師。教育工作者工會主席黃建豪認為，倘要求在職教師通過考試進行認證的做法並不理想，憂慮此舉或令教師因溫習考試而減少備課時間，影響教學質素。



新一份《施政報告》提出引入教師執業證書制度及定期更新要求，當局將研究修訂《教育條例》，消息稱擬明年向立法會提交草擬法案。（資料圖片/蘇煒然攝）

教局：正諮詢業界

教育局回覆查詢稱，正就執業證書要求徵詢律政司意見，以及諮詢業界聆聽意見，務求方案能合乎專業要求而又切合前線實際需要。

教育工作者工會榮譽主席、圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪認為，新制度有助提升教師專業資格，提供「雙重認證」（資料圖片／吳鍾坤攝）

教工會建議年期設定為5年

教育工作者工會主席、圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪未有出席會議。他認為，新制度有助提升教師專業資格，提供「雙重認證」，又指其他專業如法律界等亦有類似制度；認為局方可成立專門部門處理。

他指，現時本港有約16萬名註冊教師，只有7萬人正在執業，餘下9萬人未有執業或屬「雪藏牌」。隨着教育制度及學習模式日新月異，舉例學校近年推行AI電子教學、政府推行強制虐兒舉報條例等，新制度確保教師「與時並進」。他建議有效年期設定為5年，形容不會過份密集、恰到好處。

如要求現職教師考試認證「不理想」 憂影響教學質素

被問建議審批形式如何進行？對於現職教師而言，黃建豪認為要求教師通過考試進行認證的做法並不理想，「現時收生環境惡劣，很多教師除了教學工作，亦需兼顧宣傳、訓輔工作等」，憂慮此舉或令教師因溫習考試而減少備課時間，影響教學質素。他建議局方可採取較「被動」的方式，例如教師提交申請表後，局方可根據其專業進修、教師操守及刑事紀錄等認證教師資格。

倘「雪藏牌」教師想重投教育界，他建議可通過紙筆考試，確保其對教師專業道德操守、新教育政策有所瞭解，又稱相信他們有足夠時間溫習，料試題難度不高。

政府消息人士早前透露，教育局正諮詢律政司，希望明年向立法會提交草擬法案。(資料圖片)

《施政報告》提出引入執業證書制度及定期更新要求，以確保所有教師均為適合及適當人選。政府消息人士早前指，將要求教師同時持有教師注冊及執業證書才可任教，該證書設有期限，需定時更新。有學界代表早前質疑局方事前未有諮詢。