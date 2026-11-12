潘焯鴻涉打商場職員　被捕稱行使公民拘捕權　認過分用武罰2400元

中科監察主席潘焯鴻在九龍城廣場租用的舖位疑有漏水問題，被商場職員爆鎖進入舖位處理問題。潘發現後驅逐2名商場經理出店外，並拍打一人的胸口和拉扯衣領，被捕稱在行使公民拘捕權。潘否認兩罪（KCCC 404/2026），案件原於今（12日）在九龍城裁判法院開審。他今改為認罪。



潘求情時認用了過分武力已感後悔，又稱當時為了保護財物才犯案。裁判官曾宗堯就兩罪判潘罰款2400元。潘在庭外稱，店舖被爆鎖後，他發現數千元珠寶失竊，已報警處理。



被告潘焯鴻（56歲，商人），被控於2025年7月28日，於九龍城廣場410號舖外，襲擊男子鄒建平及女子蘇詠彤。

被告潘焯鴻認罪罰款。他庭外稱其店有失竊已報警。（陳曉欣攝）

商場經理等數人處理漏水問題強行入店

案情指，在2025年7月28日約9時半，商場經理鄒建平、蘇詠彤、林奮及數名工人前往九龍城賈炳達道128號九龍城廣場4樓410號舖，處理嚴重漏水問題。潘自2024年8月起租用該舖位，由於漏水情況構成即時危險，而有關人員曾被拒絕進入上址，鄒遂根據租約指示工人強行進入上址檢查。

潘曾推撞商場經理等3人

潘回舖檢查時，命令鄒及其團隊離開，並質疑他們進入其店舖的權力，又指責他們損壞閘門。潘隨後推撞和驅逐經理等3人，包括抓住蘇的右臂，把她拖離上址；以及拉扯鄒的衣領和一度拍打鄒的左胸。驗傷結果顯示，鄒的前胸壁左上方泛紅，蘇的右手臂瘀傷及泛紅、右肩觸痛及有高血壓。

潘被捕後曾稱行使公民拘捕權

潘被捕後保持緘默，他其後在錄影會面表示，當時在行使公民拘捕權，推撞蘇是為了保護店舖財物。商場的閉路電視拍到，潘將蘇推離上址，向鄒高舉右手及拉扯衣領。林提供的錄影片段亦拍攝到潘強行驅逐蘇，及扯鄒的衣領和拍打胸部。

求情認用過分武力已感後悔

辯方求情指，案發時潘見店舖被工人強行爆鎖才衝動犯案，他沒有計畫，突發性想保護財物、行為亦有合理理由。他感到非常悔疚，承認用了過分武力，幸而無人受到嚴重傷害。被告有美滿家庭，案發時沒有案底，對社會有貢獻。裁判官曾宗堯聽畢求情，就兩罪共判罰款2400元。