潘焯鴻YT片斥勞審署審裁官垃圾 稱沮喪衝動犯案 認藐視法庭
撰文：朱棨新
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中科監察主席潘焯鴻涉取得勞資審裁處案件聆訊的謄本後，違反承諾，在Facebook帖文中披露部份謄本的內容。此外，潘亦涉在YouTube片段中，攻擊法官，指勞資審裁處的審裁官為「垃圾」。律政司控告潘兩項藐視法庭，他承認責任。案件今(25日)在高等法院求情，潘稱一時衝動犯案，又指其行為不涉干擾法庭程序。法官歐陽桂如聽取陳詞後，押後至4月2日判刑。
原告為律政司，被告為潘焯鴻。
潘另有在FB披露謄本內容
事件源於一宗勞資審裁處的案件，潘焯鴻取得聆訊的謄本，承諾該文件只作訴訟之用。惟他涉於2024年3月，在兩個Facebook帖文中披露部份謄本的內容。此外，他亦涉在YouTube片段中，指勞審的審裁官是「垃圾」，和在另一段片段中著觀眾到其Facebook查看謄本。
網上對話感沮喪衝口而出
代表潘焯鴻的大律師今求情指，是次不涉干擾法庭程序，攻擊法官的言論亦非直接向審裁官表達。法官則指，潘焯鴻在書面陳詞提及因一時衝動而做出涉案行為，潘的大律師代為解釋稱，潘涉案時進行網上對話，期間感到沮喪，一時衝動做出涉案行為，他當時不知道其行為不妥，現已感到後悔。
潘願道歉求判緩刑
潘焯鴻的代表大律師又指，望法庭考慮判潘緩刑，又指他願意公開道歉。
案件編號：HCMP 2386/2024
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