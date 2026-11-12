蔡天鳳案｜鄺港傑曾問父要否報警　鄺球只著二人快離開並稱會處理

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），首被告鄺港傑今(12日）續在高等法院自辯，並提到鄺球著他兩兄弟盡快離開。



鄺港傑稱，他與父親把裝著蔡天鳳的膠箱搬入屋後，他與弟弟鄺港智也進入了單位，他並曾問父親鄺球是否要報警，惟鄺球只叫他們兩兄弟盡快離開，又稱他會處理。鄺港傑又稱車內血跡並不多，但他仍有用紙巾清潔，感覺這會較有安全感。

他又指其弟哭至成個人「濕晒」，故有更換衣服。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑稱他有問過父親鄺球是否要報警，父親只叫他們兄弟盡快離開。(資料圖片)

鄺港傑稱，其弟鄺港智當時仍腦袋一片空白，並喊到全身濕晒。(資料圖片)

鄺港傑指鄺球向他稱：會再處理。(資料圖片)

曾問父是否要報警

鄺港傑講及，把膠箱搬入村屋後，鄺港智也進入單位。鄺港傑曾問鄺球，會否報警或召救護車，鄺球要求兩兄弟盡快離開，鄺球稱會再處理。其代表大律師 Trevor Beel問，為何其父不報警，鄺港傑回答：「嗰時唔識點處理。」他又指，由於七人車中排位置「有啲狼狽，有啲亂」，並有蔡的外套、涼鞋和袋，認為應先清理，因此他著鄺港智一同把物品搬入單位。

指鄺港智喊到成身濕晒

鄺港傑又指，鄺港智那時「喊到成身濕晒咁濟」，相信他會覺得骯髒，因此曾更衣，但鄺港傑看不到胞弟衣服上有血。

車內沒有可見的血跡

鄺港傑又稱，他有用濕紙巾在車廂內清潔，

並說：「在我concept，要抺到好乾淨，無發生任何事咁。」惟他指，其實車內沒有可見的污跡，但他仍抹整個車廂。Beel問，法醫早前供稱蔡受到的傷勢，令她內外出血，問他在車內有否見到血跡。鄺說：「我無見到法醫咁講好多血。」他稱當時見到車內中控台手枕後方，有少少血跡。惟他不能確定是在案發日出現，還是之前弄污，他亦有清潔該處。他又形容血跡：「似指甲咁上下，紅色一條線。」他稱不知道是污跡還血跡。他又把七人車上的地毯拿入屋。

蔡天鳳原定2023年2月21日下午往接女兒X放學，但途中被殺。(網上圖片)

李瑞香稱在打牌無預期要接X

鄺港傑稱，清潔車廂可讓他覺得「安全啲」。Beel問為何，鄺說是安全感， 並稱：「始終啱啱呢45分鐘，我知發生咗事情。」辯方指，根據紀錄，李瑞香曾致電鄺港傑，片段亦顯示他在相關時間使用電話。鄺港傑稱他當時著李立即乘搭的士去接蔡的女兒放學。鄺指李稱她當時在打麻雀，沒料到突然要去接放學，曾查問原因。鄺稱他當時叫李：「唔好問咁多，總之即刻接妹妹（蔡女兒）啦。」

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