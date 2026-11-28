拿着食物走進海洋公園冰極天地「南極奇觀」，數十隻企鵝蜂擁而至，急不及待等著投餵，這是企鵝護理員每日工作遇到的一部份。社交平台早前流傳片段，一名女工作人員將企鵝溫柔地抱在懷中，然後低下頭深吸一口氣，不少人留言大讚場面有愛，形容是最佳員工福利。

這位企鵝護理員名叫張可兒（Yui），大學在日本修讀日語研究，她接受《香港01》專訪稱，從事動物護理工作，是受從小照顧病犬啟發。動物護理是她首份全職工作，在僅8至10度的環境，除了餵食，更要包辦清潔等雜項，初來報到時，穿着三件衫仍凍得鼻水直流。

兩年時間過去，她卻不言放棄，「只要每一日見到佢哋（動物）開開心心、好健康，又行得走得、瞓得，令到我覺得每一日為佢做嘅嘢都好值得」。



張可兒入職海洋公園動物護理員約兩年時間，現時每天都會為企鵝作檢查。（方承恩攝）

張可兒抱企鵝。（方承恩攝）

張可兒餵企鵝進食。（方承恩攝）

張可兒「吸企鵝」的行為在網絡爆紅。（Threads@diora242002）

雙手伸向企鵝牠便跳上她雙腿 臭味非來自企鵝本身

企鵝常被指散發著臭味，Yui要為牠們平反，她解釋指，館內的臭味並不來自企鵝本身，而是其糞便、食物及海水混合而成的氣味。訪問當日，Yui將雙手伸向企鵝，示意想要抱抱，企鵝隨即便跳上她的雙腿。她說企鵝的身體會分泌油脂，因此其觸感「滑捋捋」。她其後放手讓企鵝返回地面，彼此會互相鞠躬、默契十足。

企鵝觸感「滑捋捋」。（方承恩攝）

日本讀日語研究風馬牛不相及 享受照顧動物緣自家中愛犬

大學在日本修讀日語研究，與現時工作毫不相關。她說，希望從事動物相關工作是因自小便喜歡小動物，家中育有愛犬，惟牠體弱多病，需細心照顧。她憶述愛犬曾患癲癇，需要她抱著去如廁，每隔數小時便要餵藥一次，自此發現自己很享受照顧動物，希望發展相關事業。

除了餵食外，張可兒的工作亦包括清潔企鵝用膳的器皿。（方承恩攝）

除了餵食外，張可兒的工作亦包括清潔企鵝用膳的器皿。（方承恩攝）

初來報到8度環境工作8小時 穿三件衫仍冷得流鼻水

日常工作與動物打交道，是不少人的理想，箇中辛酸卻不為人知。「南極奇觀」展館氣溫僅得8至10度，Yui自言是怕冷的人，「我初初入嚟嗰陣時，打底其實要着兩三件，先至可以冇咁凍，但係都會流晒鼻水」。展館有約100隻企鵝居住在內，她說，入職初時要記住牠們的手帶編號、顏色及姓名，笑言：「咁我就每一日返工、放工、搭車，都要不停係咁記低佢哋。」

海洋公園共育有約100隻企鵝。（方承恩攝）

企鵝游到Yui前方，與她互動。（方承恩攝）

企鵝護理員一般而言每天要工作8小時，Yui說，每日早上8點半回來工作後，便要為企鵝準備食物，將綜合維他命放入牠們進食的魚類中、為其清潔居所、餵食，並為牠們檢查身體。她續指，需特別留意企鵝每天的食欲、精神狀態，若牠們「眯眯眼」，或一直站在原地不動，則需提高警覺，排查潛在的病理因素。

張可兒說，入職後曾負責照顧海象、斑海豹、北極狐及企鵝，但她說最喜歡的便是企鵝。（方承恩攝）

見動物健康生活多辛苦也覺值得 籲有意投身人士要認真

回想起新人階段，Yui最記得的是企鵝「心心」，「初初我去接近佢嘅時候，佢有少少怕醜，佢會避開我、唔想理我」。不過，在日復日的相處下，現時「心心」聽到她呼喊其名時，便會立即跑到她跟前，形容過程很有成功感。她又說，初來報到時，永遠無法在限時內為企鵝準備好食物、清洗牠們用膳的器皿等，往往要超時15分鐘至半小時，導師當時就在一旁「翹埋雙手」凝視著，她唯有不停提醒自己加速。

張可兒餵企鵝進食。（方承恩攝）

「每日見佢哋好健康，行得走得瞓得就覺得好值得。」

工作之餘，海洋公園會安排培訓課程，讓護理員邊做邊學，入職短短兩年期間，Yui曾獲分配照顧海象、斑海豹及北極狐。她說，從未想過放棄，家人亦支持她從事自己喜歡的工作，「其實只要每一日見到佢哋（動物）開開心心、好健康，又行得走得、瞓得，令到我覺得每一日為佢做嘅嘢都好值得，亦都令我想繼續堅持落去。」她寄語有意投身動物相關行業的人士，要認真對待工作，「唔係淨係表面睇到餵下佢哋食嘢，有好多背後要做嘅嘢」。

張可兒說，入職後曾負責照顧海象、斑海豹、北極狐及企鵝，但她說最喜歡的便是企鵝。（方承恩攝）

海洋公園共育有約100隻企鵝。（方承恩攝）

談圈養爭議 Yui：企鵝全在水族館出世 會提供合適照顧

海洋公園圈養動物爭議不斷，由於活動空間狹小，無法滿足野生動物每天長距離移動需求，亦因從小在人工環境長大，無機會學習捕獵或躲避天敵。Yui表示，在冰極天地居住的企鵝全部均在水族館內出生，沒有在野外生活的認知及能力，海洋公園會確保牠們有適當的福利、照顧。除此之外，海洋公園會利用動物大使，向小朋友舉辦講座，令他們學懂保護動物。