除夕元旦旅客湧鹹田灣露營　垃圾堆公廁外　食環署稱假日將增清理

政府節慶安排跨部門工作小組今日（5日）公布，由去年12月31日除夕至昨日（2026年1月4日）整體訪港旅客數目約95萬人次，比去年同期上升約40%。受惠於內地「調休」安排、1月1至3日連休，香港錄得的內地入境旅客超過74萬人次，比去年同期上升約48%。非內地入境旅客則有約21萬人次，增長約19%。



新年期間，不少內地旅客到西貢鹹田灣紮營露營，區內的咸田公廁「淪陷」，被形容為「有史以來最污糟公廁」。小組指留意到假期期間其他熱門郊遊景點和露營營地的遊人大幅增加，漁農自然護理署和食物環境衞生署已按情況加強承辦商清潔服務，食環署會按需要在未來的假日期間加派人手處理清潔工作。



▼12月31日除夕 內地及其他遊客尖沙咀海旁打卡▼

元旦為內地旅客人次訪港入境高峰

節慶安排跨部門工作小組指出，除夕及元旦假期期間，1月1日為內地旅客入境高峰，約有22萬內地旅客人次訪港，其間最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍管制站，其次為落馬洲支線管制站。

內地入境旅行團方面，除夕及元旦假期期間共有約630個內地入境旅行團超過23,000人次訪港，當中過夜行程佔約60%。旅行團的秩序整體良好。酒店入住率普遍達90%。

領導該小組的政務司司長陳國基表示，一系列節慶活動充分展示香港的多元魅力，深受市民大眾和旅客歡迎，市面氣氛熱鬧。

為疏導除夕及元旦假期期間的旅客流量，各口岸部門加派人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流和車流。保安局並於假期期間啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察和統籌全港各區包括各口岸的公眾秩序。其間整體口岸運作及交通維持暢順，秩序良好。

因應跨年倒數活動，港府與廣東省及深圳市相關部門實施兩項特別通關安排，包括羅湖口岸旅客清關服務延長至元旦日凌晨2時，以及深圳灣口岸的旅客及客車清關服務通宵運作，以便利市民及旅客往返香港及內地歡度佳節。

▼1月1日元旦凌晨 東鐵尾班車往羅湖不多人▼



運輸署緊急事故交通協調中心亦24小時運作，全面監察全港各區包括各口岸、主要車站及不同旅客熱點的交通和公共運輸服務情況。除夕及元旦假期期間，整體交通大致暢順。

1月2日中午西貢鹹田灣咸田公廁環境仍惡劣，廁所外堆積大量垃圾。（資料圖片／董素琛攝）

除夕夜有大批內地旅客來港到西貢鹹田灣露營跨年，翌日元旦即傳出鄰近營地的咸田公廁變成「有史以來最污糟公廁」，洗手盆疑被食物殘渣及泥沙堵塞，廁所內殘留排泄物，門外亦遍布垃圾。1月2日中午所見，衞生情況雖仍欠理想，但已較早前網上顯示情況略有改善，至少仍可以使用，而被堵塞的洗手盆亦已清理，惟公廁門外空地的垃圾依然堆積如山，遠處已傳來濃烈酸臭味。

食環署未來假日期間會按需要加派人手清理露營營地

小組指留意到假期期間其他熱門郊遊景點和露營營地的遊人大幅增加，漁農自然護理署和食物環境衞生署已按情況加強承辦商清潔服務，並密切監察景點和營地的衞生情況。食環署會按需要在未來的假日期間加派人手處理清潔工作。