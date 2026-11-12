成人展取消｜有苦主收購票退款安排　花$4000訂購周邊則未有通知

【成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE】香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行，惟主辦方昨日稱因藝人團入境問題，活動會取消，訂單會安排全額退款。有苦主今（12日）向《香港01》表示，除入場門票的500多元外，另花費4000多元購買周邊產品，而大會未有公布周邊產品的退款安排，認為主辦方公布的退款安排讓人感覺不佳。消委會回覆指，截至今日中午12時，未有接獲有關活動取消的投訴。



「MEGA FANS EXPO 2026」原訂於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行。（資料圖片）

購票平台陸續向訂票者通知原路退款安排

其中一位苦主John原打算入場參觀成人展，花費500多元購買門票，他於今日傍晚收到購票平台KKday發放的短訊，指毋須向主辦方申請，便可獲原路退款，但由於涉及大量訂單，預計於11月17日前完成訂單取消，會透過訂單售後訊息再作通知，退款到帳時間會依付款方式及發卡銀行而定，一般需7至14個工作天。

KKday向買家發訊息，指無需向主辦方申請，便可獲原路退款。（受訪者提供圖片）

苦主花逾$4000向主辦方訂購周邊產品 暫未有退款消息

不過，John表示，除了門票外，他另外向主辦方購買了約4000多元的周邊產品，原定於參觀展覽時在會場領取，現時相關產品的退款安排仍沒有任何消息。他認為，主辦方公布的退款安排讓人感覺不佳。

大槻響在社交平台發文。（網上截圖）

消委會暫未接投訴 提醒受影響消費者保留購票確認電郵及付款紀錄

消委會回覆指，截至今日中午12晚，未有接獲有關活動取消的投訴，留意到該活動的主辦單位已公布退款安排。消委會建議受影響的消費者應留意相關安排及最新公布，並在收到退款前，妥善保存門票、購票確認電郵及付款紀錄。

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原定今日舉行傳媒預覽日，周五至下周日（13日至15日）在富豪機場酒店舉行展覽，多名參展日本女優昨日抵港，惟她們相繼在社交平台透露，抵達香港後遭到拒絕入境。主辦方昨日指，因藝人團入境問題，活動會取消，訂單會安排全額退款。惟入境處其後公布，女優被拒入境的內容並不屬實，該等人在獲悉活動取消後選擇離港，並非遭拒絕入境。