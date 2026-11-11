成人展取消｜橘瑪麗、涼森玲夢發文指抵港時被拒入境　對粉絲致歉

【成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE】香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原定於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行，但在舉行前夕，有日本女優於社交平台透露，與團隊在抵達香港後遭到拒絕入境。主辦方今晚（11日）發新聞稿確認活動取消，將交代退款安排。官方訂購平台kkday亦向已購票人士發訊息交代，因藝人團入境問題，活動會取消，訂單會安排全額退款。



日本女優橘瑪麗在社交平台發文指，今日抵達香港機場後所有出演女優、經理人及工作人員都未獲准入境香港，強調事前已取得所需的簽證，也沒有做任何違法的事情，最終只能折返日本，對事件深感抱歉。



日本女優涼森玲夢今（11日）於社交平台發文回應事件後不久就刪除貼文，指由於當地（香港）的種種事情導致「MFE2026」已經終止，對一直期待着的粉絲「真的非常抱歉」，詳細內容需等待主辦方的官方公告交代。



日本女優橘瑪麗今（11日）在社交平台發文指，今抵達香港機場後所有出演女優、經理人及工作人員都未獲准入境香港。(X截圖)

參與活動的日本知名女優橘瑪麗今（11日）約晚上6時在社交平台以中文發文指，今天抵達香港機場後發生意想不到的狀況，所有出演女優、經理人及工作人員都未獲准入境香港，她強調事前已經取得所需的簽證，也沒有做任何違法的事情，但遺憾地最終只能折返日本。

橘瑪麗指是次活動將會取消，對於特意來機場接機的粉絲、及一直期待活動的每一位朋友，感到非常抱歉，又表示自己也一直非常期待能夠在香港跟大家見面，感謝大家一直以來的支持和理解，現時感到「非常難過和失望」，又表示「真的非常對不起」，目前會先確保所有人平安返回日本，若日後有任何最新消息或進一步安排會再向大家公布。

翻查資料，橘瑪麗今年6月曾到香港參加活動，當時沒有被拒絕入境。

橘瑪麗。(Instagram截圖)

同行的日本女優涼森玲夢晚上約6時於社交平台發文回應事件，但隨後刪除了帖文。涼森玲夢於帖文指，由於當地（香港）的種種事情，「MFE2026」已經終止，對一直期待的粉絲「真的非常抱歉」，自己也很期待能在香港與大家見面，心中亦充滿了遺憾。她指，想到有人為了這一天特別空出行程或是做準備感到「真的很心痛」，表示詳細內容請等待主辦方的官方公告，對事件造成不便感到非常抱歉。

日本女優涼森玲夢今（11日）於社交平台發文指，由於當地（香港）的種種事情導致「MFE2026」已經中止了，對一直期待著的粉絲「真的非常抱歉」。(X截圖)

香港首個大型成人展原定於今年11月13日至15日，一連三天於香港富豪機場酒店舉行。近30位日本超人氣女優親臨現場，設有四大主題房間內的粉絲見面會、近距離交流及精彩舞台表演，現場亦設有女優限定周邊商品獨家發售。