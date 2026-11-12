BIGBANG演唱會掀訂房潮　啟德啟航1331一晚$1599　較平日貴5.4倍

【BIGBANG香港演唱會／BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館／城巴】韓國天團BIGBANG周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，旅遊界料有大批旅客赴港觀賞演唱會。《香港01》周四下午（12日）在旅遊預訂平台搜尋啟德一帶酒店旅舍房價，發現房間供應緊張，其中新蒲崗富麗宮賓館預訂已滿，位於九龍城的K380酒店僅餘一間大床房，連稅及附加費收2,523元。

另有兩間酒店旅舍明顯高出平時的房價，例如由啟德方艙改建而成的「啟航1331」，其雙床房索價1,599元，即人均799.5元，較旅舍去年開幕初期高出5.4倍；而距離啟德主場館不足100米的啟德帝盛酒店尚餘3間房，其頂層花園雙臥室海景套房更索價近3.5萬元。



韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（YG娛樂網頁圖片）

韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（啟德體育園網頁圖片）

網民不解本周酒店房價突然飆升︰比平安夜更貴

韓國天團BIGBANG世界巡迴演唱會香港站，將於11月13日至15日，以及11月17日，在啟德主場館舉行，旅遊界料有大批旅客赴港觀賞演唱會。

近日有多名網民在社交平台反映，本周香港酒店房價突然飆升，有人稱屯門區部份酒店的房價相比平安夜更貴，也有人指出由啟德方艙改建而成的青年旅舍「啟航1331」，一晚索價逾1,300元。

呢排啲酒店咩事咁貴，住隔離營（青年旅舍啟航1331、前身為啟德方艙）都要千幾蚊。 網民

青年旅舍「啟航1331」由啟德方艙改建而成。（資料圖片）

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啟德主場館附近一帶有6間酒店旅舍 房間供應緊張

若縮窄範圍至啟德主場館附近一帶，Google地圖顯示有約7間酒店旅舍，分別是啟德帝盛酒店、智匯軒（啟德）酒店、8度海逸酒店、冠藍軒．啟德（K380酒店）、富麗宮賓館、君立酒店，以及青年旅舍「啟航1331」。

《香港01》記者今午（12日）在旅遊預訂平台Trip.com，在搜尋條件中選擇一間房、兩名成年人於本周六（14日）入住，結果顯示酒店房間供應緊張，部份酒店已訂滿，或只剩下少量房間，多種房型均索價2,000多元。

啟航1331周六（14日）仍有房間提供預訂。（網頁截圖）

啟航1331周六（14日）雙床房收費1,327元，連稅及附加費1,599元，即人均799.5元。（網頁截圖）

啟航1331雙床房周六索價$1599 較去年開幕初期高出5.4倍

其中「啟航1331」明顯高出平時的房價。翻查資料，該旅舍在2025年7月中開幕，隨着營運漸上軌道，雙床房收費維持約250元至500元，即人均約125元至250元。

不過旅遊平台Trip.com顯示，本周六（14日1）標準雙床房收費為1,327元，連稅及附加費1,599元，即人均799.5元，較平時房價約250元高出5.4倍。

富麗宮賓館的預訂已滿。（網頁截圖）

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富麗宮賓館預訂已滿 K380酒店僅餘一間$2523大床房

君立酒店︰只餘下5間標準客房及3間舒適房，當中最便宜的標準客房收費為2,580元，連稅及附加費2,915元；舒適房收費為2,805元，連稅及附加費3,170元。



智匯軒（啟德）酒店︰只剩5間城景高級雙床房及3間城景高級大床房，當中最便宜的城景高級雙床房收費為2,486元，連稅及附加費2,809元；城景高級大床房收費為2,627元，連稅及附加費2,968元。



冠藍軒．啟德（K380酒店）︰只餘下一間的高級大床客房，收費為2,233元，連稅及附加費2,523元。



富麗宮賓館︰預訂已滿。



啟德帝盛酒店為啟德一帶級別最高的酒店，距離啟德主場館不足100米。（Trip.com圖片）

啟德帝盛酒店尚餘3間房 頂層海景套房索價約3.5萬

啟德帝盛酒店為啟德一帶級別最高的酒店，距離啟德主場館不足100米，雖然房價較其他酒店高，但Trip.com顯示供應同樣緊張，僅貴價房型尚有供應，包括1間尊尚城市天景雙床客房、1間時尚開放式套房，以及1間頂層花園雙臥室海景套房。

尊尚城市天景雙床客房︰收費為6,663元，連稅及附加費7,529元

時尚開放式套房︰收費為8,966元，連稅及附加費10,132元

頂層花園雙臥室海景套房︰收費為30,618元，連稅及附加費34,599元

