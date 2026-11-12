BIGBANG演唱會｜旺角Cafe推專屬應援首日滿座　特定套餐送禮物包

韓團BIGBANG為慶祝出道 20 週年，將於明日起在啟德主場館舉行四場演唱會。適逢演唱會舉辦，有BIGBANG粉絲自發集資及製作應援物，於旺角「AfterEightysCafe」舉行一連七日的主題應援，店內設有特別餐單，凡購買任意飲品或主食均可得到內含徽章、貼紙等手工周邊的應援包。



店內外均滿佈BIGBANG主題的裝飾。（梁家俊攝）

適逢韓團BIGBANG慶祝出道20週年，將於明日（13日）至15日及17日 在香港啟德主場館舉行 《BIGBANG 2026 WORLD TOUR 》 演唱會。

有BIGBANG粉絲自發集資及製作應援物，於旺角AfterEightysCafe舉行一連七日的主題應援，店內張貼多幅BIGBANG海報，供粉絲打卡影相，又設有特別餐單，凡購買任意飲品或主食均可得到內含徽章、貼紙等手工周邊的應援包。

消費特殊餐單內任意餐飲即可獲應援包一份，當中最低價為52元的熱朱古力。（梁家俊攝）

店內有粉絲對特別餐單打卡拍照。（梁家俊攝）

主題限定首日

負責店舖應援部分的李小姐指，這次的應援活動由一眾散戶粉絲、由集資、製作應援、再到預訂場地一手包辦而成。她表示，粉絲會因為想要精心設計的應援包，在餐廳主題限定首日便到店內消費，今日由中午12時開店、直至下午3時都座無虛席。李小姐相信，在同日舉行的BIGBANG週年無人機匯演後，晚上時段會有更大批的粉絲到店支持。

應援包內有徽章及貼紙等精美手工品。（梁家俊攝）

重點新聞／圖看灣仔錫克廟燈飾如FROZEN

【灣仔錫克教廟亮藍燈變《魔雪奇緣》逾百人包圍打卡 亮燈至11.24】【錫克廟排燈節/錫克教廟排燈節/錫克教】灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上6時半亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚璀璨亮麗，恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築。由於這幕奪目藍燈海近日在網上熱傳，吸引逾百人在錫克教廟對開圍觀及拍照打卡，包括不少帶齊專業攝影裝備的「龍友」，有人更專程從大埔區跨區來拍照，笑說：「靚過聖誕燈飾。」👉看全文

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重點新聞／獨家直擊屯門紙漿廠

【紙皮新出路｜獨家直擊屯門紙漿廠 營辦商親解驗水標準過嚴爭議】隨着屯門環保園的紙漿廠今年7月起投入運作，10月開始實現全面本地製漿，代表香港廢紙回收不再依賴出口，達到轉廢為材、有更多元出路的重要里程。《香港01》日前獨家直擊這間從未曝光的紙漿廠運作，包括收紙後過磅，以及備受回收業界爭議的「驗水扣罰」過程。專責人員一般發現水份超標，會拆開紙磚，將廢紙鋪在地面，逐處用儀器覆檢測水份，原來廠方不時收到含水份廢紙，執起已見霉爛，最惡劣更試過滿磚廢紙遇水濕至發霉變成綠色。👉看全文

▼ ▼ 直擊紙漿生產過程

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重點新聞／六合彩擬推加碼制

【六合彩擬推加碼制 消息︰11.24金多寶投注額愈多 頭獎金額愈高】【六合彩／金多寶／幸運二金多寶／攪珠號碼／8000萬頭獎】據了解，馬會正研究為六合彩攪珠推出全新推廣活動，最大特色是加入「加碼」機制，當指定期限內的投注額愈高，相關金多寶及估計頭獎基金金額，也按加碼級別相應提升，估計頭獎基金有機會推至最高8,000萬元，即頭獎一注獨中可獨攬8,000萬元，料與11月24日舉行的「幸運二金多寶」攪珠同步推出。👉看全文