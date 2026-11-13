BIGBANG演唱會｜旅遊業界指港九多間酒店爆滿　料多日韓旅客留港

【BIGBANG香港演唱會／BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館／城巴】韓國天團BIGBANG周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，旅遊業界料有大批旅客赴港觀賞。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，周五及周六晚在港島及九龍兩岸的中小型酒店大部份的客房已預訂爆滿，房價亦較正常貴20%。他指，以BIGBANG的號召力，相信除了內地粉絲，還有日本、韓國及東南亞等地的旅客專程來港觀看，順道留港消費。



韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（YG娛樂網頁圖片）

韓國天團BIGBANG即將在啟德主場館舉行4場演唱會。（啟德體育園網頁圖片）

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

BIGBANG演唱會舉行首兩晚 港九多中小型酒店訂房爆滿 房價貴20%

韓團BIGBANG周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，近日有不少網民發現訂房平台顯示不少酒店房價較平日貴。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，周五及周六晚，港島及九龍區兩岸的中小型酒店大部份已訂房爆滿，價錢介乎500至800元一晚，較平時貴兩成。

以BIGBANG的號召力，他相信除了內地粉絲外，還會有日本、韓國和東南亞等地粉絲專程來港追星，估計演唱會有一半入場觀眾也是旅客。他指「張飛本身都唔平」，入場觀眾有一定消費力，加上演唱會在周末舉行等利好因素，也令酒店需求上升。

崔定邦：啟德體育園開幕不足兩年 與新加坡等地比較值得商榷

對於社會上有聲音將香港的盛事經濟與東京和新加坡等地比較，他表示同意，但基線值得商榷。他指，東京巨蛋和新加坡國家體育場等場地歷史較悠久，吸引國際巨星選擇開騷。惟啟德體育園去年3月才啟用，而國際巨星編排巡迴演唱，往往提早一至兩年籌備，所以數年後才作比較會更公平。

他亦指，啟德體育園開幕不足兩年，已有BLACKPINK和BIGBANG等世界知名的單位來臨「開騷」，亦愈來愈多本地歌手在這裏開演唱會，已見不俗成績。