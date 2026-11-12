周佩賢任安安火鍋撚貸款擔保　被入稟追討439萬欠款

樂風集團創辦人及主席周佩賢於本年5月燒炭身亡，她生前亦創辦的安安飲食集團，旗下包括「楚撚記大排檔」、「安安燒」及「WOFT火鍋撚」等品牌。其中安安火鍋撚有限公司涉透過中小企融資擔保計劃借496萬元，惟未有償還全款，周及另一樂風前高層因任擔保人，昨（11日）遭香港按揭證券有限公司入稟高等法院追討涉款439萬元。



原告香港按揭證券有限公司，被告安安火鍋撚有限公司、梁智基和周佩賢。周在今年5月燒炭身亡。

樂風集團創辦人及主席周佩賢2026年5月燒炭身亡。（資料圖片）

2020年借款496萬元

入稟狀指，安安火鍋撚於2020年9月，透過中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」，向渣打銀行申請貸款，獲借款約496萬元。安安火鍋撚在首12個月，需每月償還約1.1萬元，並於其後的48個月，每月償還約10.9萬元，而梁智基和周佩賢則擔任貸款的擔保人。

曾多次申請還息不還本

於2020年4月，渣打銀行和香港按揭證券有限公司達成協議，渣打銀行把貸款權益轉讓予後者。安安火鍋撚於2021年，申請延長「還息不還本」安排獲批。於2022年、2023年和2025年，安安火鍋撚也作出相類申請，同樣獲批。

至今年9月仍欠439萬元

入稟狀續指，截至本年9月4日，安安火鍋撚拖欠本金約437萬元和利息約2萬元，合共439萬元，香港按揭證券有限公司因此入稟追討。