樂風周佩賢離世　大角咀新式工廈被接管　為集團第二項銀主盤

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月12日離世。該集團於2012年創立，早年憑買入舊式工廈再翻新拆售（工廈劏場）起家，之後隨樓市上升再晉身發展商，涉足市區舊樓收購項目，涵蓋住宅新盤、全幢工廈、商廈物業。資料顯示，該集團旗下發展項目最新出現第二宗銀主盤個案，為大角咀必發道71至75號新式工廈TWO BEDFORD PLACE，上周被恒生銀行接管。



值得留意，透過「輕資產」形式發展的樂風集團近年陷入財困，在今年2月份，旗下大角咀必發道108至110號商業項目ONE BEDFORD PLACE 已淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。



最新被恒生銀行接管的大角咀必發道71至75號新式工廈TWO BEDFORD PLACE，提供70個單位，資料顯示，接管銀行為恒生銀行，恒生曾於2020年7月份就該項目提供按揭貸款。

據了解，樂風集團於2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今登記售出8個單位及4個車位，面積644至860平方呎，成交價353.9萬至491.8萬元，呎價約5,495至6,182元，連同車位共套現約4,431萬元。

「輕資產」運作 8項目涉約百億元

樂風集團在物業市場上一直採用「輕資產」運作方式，即他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。

據樂風集團網頁資料，以「輕資產」模式開發的項目有8個，包括住宅、商廈及工廈。

多項「輕資產」涉及住宅、商廈及工廈

據樂風集團網頁資料，以「輕資產」模式開發的項目有8個，其中住宅項目包括九龍界限街2C至2D號、旺角洗衣街Elize Park、鴨脷洲平瀾街及好景街地盤等；至於商業項目則分布於佐敦南京街、尖沙咀漢口道及大角咀。

而目前已確認被接管的項目均位於大角咀必發道，包括大角咀必發道108至110號商業項目ONE BEDFORD PLACE，市值約19.8億元；另一項則為大角咀必發道71至75號新式工廈TWO BEDFORD PLACE。

市場預計，該8項「輕資產」模式開發的項目涉資約100億元。

大角咀必發道100號商業項目One Bedford Place。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。

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