何文田43歲女子燒炭亡　據悉為楚撚記老闆、樂風集團創辦人周佩賢

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】何文田太子道西211號Kadoorie Hill今午（12日）揭發燒炭案，一名43歲姓周女子死亡。據了解，死者為楚撚記大排檔老闆、樂風集團創辦人及主席周佩賢。



翻查資料，周佩賢正被申請破產，法庭排期在下月16日聆訊。消息指，她患有抑鬱症，於約一星期前曾向友人透露，公司面對嚴重財政壓力及可能面對刑事責任，當時她曾表示不會尋死；惟今日下午，友人收到周佩賢發出的訊息稱自殺，於是報警，救援人員破門入屋後發現周已明顯死亡，睡房床邊遺下燒過的炭。



樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

翻查資料，樂風集團在2012年創辦，2016年開始晉身發展商行列，當時開始買入工廈物業，然後大翻新增值再拆售，即「工廈劏場」，項目分佈葵涌、荔枝角、觀塘、大角咀等等，全部項目以樂風集團的英文名「LOFTER」命名。

其後樂風進一步涉足舊樓收購項目，收購不少位於市區的地盤，包括大角咀、旺角、太子及佐敦。2024年樂風以高於當時市價推出旺角東單幢新盤Elize PARK時，周佩賢曾稱將該項目「係藝術品咁樣賣」，當時唱作歌手方皓玟亦購入Elize PARK單位作收租之用。

樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

樂風集團在物業市場上一直採用「輕資產」運作方式，即他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。在今年1月，有部分項目股東卻向傳媒反映，指與樂風集團創始人周佩賢分歧日大，質疑其管理效率，甚至有意投票把持有項目的公司清盤。

今年2月，原本由樂風集團持有、去年轉售為租的大角咀必發道商業項目One Bedford Place，淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，是該集團首個物業淪為銀主盤個案。樂風當時表示，項目市值遠高於銀行貸款金額，有信心銷售進度將會有序推進；又稱樂風旗下各項目均為獨立管理，集團整體業務保持穩健發展。

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